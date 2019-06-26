San Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı

BBC'de yer alan habere göre, San Francisco Kent Meclisi, söz konusu cihazların satışını insan sağlığına etkileri net ortaya konulana kadar durdurmayı öngören yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan San Francisco, ABD'de elektronik sigara cihazlarının satışının yasaklandığı ilk şehir oldu.

Yasanın yürürlüğe girmesi için belediye başkanı tarafından onaylanması bekleniyor. Belediye Başkanı London Breed, daha önce Meclisten geçmesi halinde yasayı onaylayacağını açıklamıştı.

Yasağın 7 ay içinde yürürlüğe gireceği kaydedildi.

San Francisco'da elektronik sigara satışının yasaklanmasına yönelik kampanyanın öncülerinden Şehir Savcısı Dennis Herrera, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) elektronik sigara satışını düzenleme konusunda sorumluluktan feragat etmesinin ardından bu adım zorunlu hale gelmiştir." dedi.

Elektronik sigara üreticileri, "yasaklama kararının tüketicileri daha zararlı normal sigara tüketimine yönlendireceğini ve bu alanda karaborsa ortaya çıkaracağını" öne sürerken, elektronik sigara karşıtı kampanya yürütenler bu tür cihazların gençleri sigaraya içmeye alıştırdığını savunuyor.

ABD Hastalık Denetim ve Önleme Merkezi verilerine göre, ABD'de nikotin ürünleri kullanan ergen sayısı geçen yıl yüzde 36 arttı. Elektronik sigara cihazlarının yaygınlaşmasının artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.