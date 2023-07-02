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Dünya

SANA: İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), İsrail'in, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 01:50 - Güncelleme:
SANA: İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
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Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.20'de Humus kentinin çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerine karşı koydu. Saldırıda sadece maddi hasar medyana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Humus ilinde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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