İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2024 Çarşamba / 13 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5414
  • EURO
    35,0127
  • ALTIN
    2432.69
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sanders hükümete seslendi: İsrail'e askeri yardımları kesmeliyiz!
Dünya

Sanders hükümete seslendi: İsrail'e askeri yardımları kesmeliyiz!

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek 'ABD, İsrail'e askeri yardımları kesmeli.' ifadesini kullandı.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
Sanders hükümete seslendi: İsrail'e askeri yardımları kesmeliyiz!
ABONE OL

Senatör Sanders, X'ten görüntülü yaptığı paylaşımda, "ABD, İsrail'e yönelik tüm saldırı amaçlı askeri yardımları kesmeli. Washington, elindeki kozu kullanarak bu savaşa son verilmesini, Gazze'ye sınırsız insani yardım akışının sağlanmasını, Batı Şeria'daki Filistinlilerin öldürülmesinin durdurulmasını ve iki devletli çözüme yönelik ilk adımların atılmasını talep etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresindeki ortak oturumda katılımcılara hitap etmek üzere davet edilmesinin "saçma" olduğunu kaydeden Sanders, "Şüphesiz, 24 Temmuz'da Kongre'ye hitap ettiğinde de benzer şikayetler duyacağız." dedi.

Sanders'ın açıklamaları, Netanyahu'nun ABD'nin İsrail'e silah vermediğini iddia etmesinin ardından geldi.

NETANYAHU DOĞRULAMIŞTI

Netanyahu dün, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, ABD yönetiminin İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirtmişti.

Blinken'a, ABD'nin son aylarda İsrail'e silah ve mühimmat sağlamamasını "mantıksız" olarak nitelendiren Netanyahu'nun, "ABD'nin en yakın müttefiki İsrail, canı için savaşıyor, İran ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı da savaşıyor." dediği aktarılmıştı.

ABD, İsrail'e 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana milyarlarca dolar yardımda bulunurken, ABD Temsiciler Meclisi ise 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikinin durdurulduğunu bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.