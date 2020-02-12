İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0244
  • EURO
    6,5758
  • ALTIN
    304.348
  • BIST100
    119798
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump: Sanders'ın destekçileri gerçek, Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim
Dünya

Trump: Sanders'ın destekçileri gerçek, Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim

ABD Başkanı Donald Trump, Bernie Sanders'ın “gerçek destekçiler”i olduğuna işaret ederek, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi olarak eski New York Belediye Başkanı milyarder Michael Bloomberg'i tercih edeceğini söyledi.

AA12.02.2020  07:41 - Güncelleme: 12.02.2020  07:41

Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bu akşam New Hampshire eyaletinde ara seçimlerin yapılacağını anımsatan Trump, “Seçimlerde Sanders yerine Bloomberg’e karşı yarışmayı tercih ederim. Çünkü Sanders’ın destekçileri gerçek. Bloomberg ise insanları satın alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Azil soruşturmasında kendisi aleyhine ifade veren ve geçen hafta görevden alınan Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman hakkında da konuşan Trump, askeri yetkililerin Vindman’ı soruşturması gerektiğini savundu.

Trump, Vindman’ın görevden alınmasına ilişkin, “Bu türden başka görevden almalar da olacak.” ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca Hindistan’a yapacağı ziyarette, uygun görürse bu ülkeyle bir ticaret anlaşması imzalayabileceklerini kaydetti.

ABD'nin Suriye Temsilcisi jeffrey Ankara'da Türkçe açıklama yaptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ölümden kurtardığı kadın ifadesini değiştirdi
Ölümden kurtardığı kadın ifadesini değiştirdi

Ölümden kurtardığı kadın ifadesini değiştirdi

Hafter ve BAE'ye büyük şok
Hafter ve BAE'ye büyük şok

Hafter ve BAE'ye büyük şok

Nokta atışıyla vuruldu
Nokta atışıyla vuruldu

Nokta atışıyla vuruldu

İdlib'de rejim helikopteri düşürüldü! MSB'den ilk açıklama
İdlib'de rejim helikopteri düşürüldü! MSB'den ilk açıklama

İdlib'de rejim helikopteri düşürüldü! MSB'den ilk açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.