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Sandıkta Çipras'ı yendi! İşte Miçotakis zafer konuşması...

Yunanistan'da erken genel seçimlerin sonucunda iktidara gelen Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, 'Yunan halkı konuştu. Kararı kesin. Yunan halkı, büyüme, istihdam, güvenlik ve hakettiği şekilde ülkesinin yeniden inşasını istiyor.' dedi.

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Başkent Atina'daki ND genel merkez binası önünde coşkulu kalabalığa seslenen Miçotakis, zafer konuşması yaptı. 
 
Miçotakis, yeni hükümetin çok çalışacağını vurgulayarak "Daha az vergi, bolca yatırım, kalkınma ve etkin devlet sözünü verdim. Şeffaflık, hesap verme ve liyakat ülkeye geri gelecek. Sizden zaman istemiyorum çünkü kaybedecek zamanımız yok." diye konuştu. 
 
Milli sorumluluk ve zorlukların farkında olarak iktidarı devralacağını belirten Miçotakis, "Yunan halkı konuştu. Kararı kesin. Yunan halkı, büyüme, istihdam, güvenlik ve hakettiği şekilde ülkesinin yeniden inşaasını istiyor." ifadesini kullandı. 
 
Miçotakis, birlik içerisinde yapmaları gereken çok iş olduğuna işaret ederek, kendilerini desteklemeyen vatandaşları da ikna etmek için sıkı şekilde çalışacağını söyledi. 

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