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Dünya

Sandra Bullock'tan kan donduran açıklama: Genç görünmek için çocuk derisi enjekte ettiriyorum

Ünlü oyuncu Sandra Bullock genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini itiraf etti.

25 Haziran 2020 Perşembe 12:36 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:36
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55 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu Sandra Bullock, katıldığı bir televizyon programında genç gözükmesinin sırrını açıkladı.

Dünyaca ünlü oyuncu, canlı yayında genç kalmak için çocuk derisini kendine enjekte ettirdiğini belirtti.

Programı sunan sunucu da bu derilerin sünnet olan Koreli çocukların derileri olduğunu söyledi; ama sektörün sadece sünnet olan çocuklar üzerinden dönmediği ve talebi karşılayamayacağı belirtildi.

Bullock'un bahsettiği 'çocuk derisi' enjekte ettirme operasyonun, sadece sünnet olan Koreli çocuklardan elde edilmediği, mülteci çocukların da tüm organlarından ve derisinden üretildiği öne sürülüyor.

Aynı şekilde çocuk kanından üretildiği belirtilen Adrenochrom'un da genç ve güzel kalmak isteyen ünlü ve zenginlere enjekte edildiği biliniyor. Söz konusu yöntemin, seansının 650 dolar olduğu belirtiliyor.

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