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Dünya

Şangay açıklarında gemi kazası! Çok sayıda Türk denizci kurtarıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 'Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir' denildi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
Şangay açıklarında gemi kazası! Çok sayıda Türk denizci kurtarıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Şangay açıklarında batan Marshall bayraklı gemideki 16 Türk mürettebatın tahliyesi için Çin makamlarıyla koordinasyonun sağlandığını bildirdi.

Genel Müdürlük, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Genel Müdürlüğün Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince Şangay Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmede, Marshall bayraklı Omega gemisinin Mirabella isimli gemiyle Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikasıyla gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı belirtilerek, "Geminin üçüncü kaptanıyla görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı'mız ve Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

  • Denizcilik
  • OMEGA gemisi
  • Şangay açıkları

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