Şanghay'da karantina ilan edildi

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart-1 Nisan'da Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmında, şehrin ticaret ve finans merkezi Pudong ve çevresini de içine alan bölgede, 1-5 Nisan'da ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde karantina uygulanacak.

Karantina uygulanan bölgelerde vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istenirken; yiyecek ve günlük ihtiyaçlar için, gönderilerin temassız teslim edilmesi koşuluyla çevrim içi alışverişe izin verileceği belirtildi.



Kentte karantina uygulanan bölgelerdeki tüm otobüs, metro, vapur ve taksi hizmetlerinin geçici olarak durdurulacağı, zorunlu ihtiyaçlara karşılık verenler dışında kapatılacağı, personelin evden çalışacağı kaydedildi.

Geçen haftalarda kentteki çok sayıda yerleşim kısmi karantinaya alınmıştı. Kentteki Disneyland kapılarını ziyaretçilere kapatmış, Tesla fabrikası üretimi geçici olarak durdurmuştu.

- HASTALIK BELİRTİSİ GÖSTERMEYEN VAKALARDA BÜYÜK ARTIŞ

Kentte son günlerde hastalık belirtisi göstermediği halde Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkat çekiyor. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor, ayrı sınıflandırıyor.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da son 24 saatte 50 doğrulanmış vaka saptanırken, hastalık belirtisi göstermeyen 3 bin 450 vaka kaydedildi. Gözlemciler bunun Omicron varyantının kentte hızlı yayılmasının sonucu olduğu yorumunu yapıyor.

- SON 24 SAATTE 1275 VAKA

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1219'u yurt içi kaynaklı, 1275 Kovid-19 vakası saptandı. Buna ilaveten Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 996 vaka tespit edildiği bildirildi.

Yurt içi kaynaklı 1086 vakanın görüldüğü ülkenin kuzeyindeki Cilin, "en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet" oldu. Eyalette, 907 asemptomatik vaka da tespit edildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 56 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 144 bin 515 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

- HONG KONG

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 8 bin 37 Kovid-19 vakası tespit edildi. Günlük vaka sayısı son iki günde 10 binin altına düştü.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle 151 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 128 bin 507 vaka tespit edilirken 7 bin 252 kişi öldü.