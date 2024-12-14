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Dünya

Saniye saniye görüntülendi! Rus askerleri Şam'dan böyle çekildi

Suriye'de rejimin muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından başkent Şam'da bulunan Rus askerler de ayrılmaya başladı. Zırhlı araçlar ile konvoy halinde Şam'dan çıkan Rus askerlerin Tartus şehrinde bulunan Hmeymin Üssüne gidişi görüntülendi.

DHA14 Aralık 2024 Cumartesi 12:53 - Güncelleme:
Saniye saniye görüntülendi! Rus askerleri Şam'dan böyle çekildi
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Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan iç savaş, 27 Kasım'da muhalif grupların başlattığı operasyonlar kapsamında birçok şehrin ele geçirilmesi ve son olarak 7 Aralık'ta başkent Şam'ın ele geçirilerek Beşar Esed'in ülkeden ayrılması ile son buldu. Suriye'de yeni dönemin başlamasının ardından birçok kentte bulunan Rus askerleri de bulundukları bölgelerden ayrıldı. Son olarak Şam'da bulunan Rus askerleri de başkentten ayrılarak Tartus şehrinde bulunan Rusya'ya aut Hmeymin Üssü'ne gitti.

MUHALİFLERDEN RUS KONVOYUNA TEPKİ

Şam'da hazırlıklarını tamamladıktan sonra Rus askerlerinin bulunduğu onlarca askeri ve zırhlı araç, konvoy halinde şehirden ayrıldı. Başkent Şam'dan çıkan ait araçlar Tartus'ta bulunan üsse hareket ederken, konvoyu gören muhalifler ve Suriyeliller, güzergah üzerinde Rus askerlerine Suriye Milli Ordusu bayrağı açarak ve sloganlar atarak tepki gösterdi.

Rus konvoyu başkent Şam'dan ayrıldıktan sonra Lazkiye Limanına yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Hmeymin Üsüne ulaştı.

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