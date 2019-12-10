Beş partili koalisyonun hükümetinin en büyük partisi olan Sosyal Demokrat Parti'nin liderlik koltuğuna oturan 34 yaşındaki Sanna Marin, görevi resmen devraldığında dünyanın en genç başbakanı olmuş olacak.

Marin aynı zamanda Finlandiya'nın üçüncü kadın başbakanı oldu. Marin'in önümüzdeki hafta yemin etmesi bekleniyor.

'Hiçbir zaman yaşım ya da cinsiyetim hakkında düşünmedim'

Sanna Marin, Finlandiya Başbakanı Antti Rinne’nin koalisyon hükümetinde yaşanan güven kaybı üzerine istifa etmesinin ardından görev için seçildi.

Parti liderliği için yapılan oylamada az farkla galip gelen Marin, ilk açıklamasında, “Hiçbir zaman yaşım ya da cinsiyetim hakkında düşünmedim. Siyasete girme sebeplerimi ve seçmenin güvenini almış olmamı göz önünde bulunduruyorum. Güveni tekrar inşa etmek için yapacak çok işimiz var" dedi.

16 Kasım 1985 doğumlu olan Sanna Marin, 27 yaşında Finlandiya'nın Pirkanmaa bölgesinin merkezi sayılan Tampere'nin Şehir Konseyi üyeliğine seçildi. 2015 yılından beri parlamento üyesi olan Marin, Ulaştırma Bakanlığı görevini de 6 Haziran'dan beri sürdürüyordu.

Devlet televizyonu YLE, Marin'in bekâr bir anne tarafından büyütüldüğü ve aileden üniversiteye giden ilk kişi olduğu bilgisini verdi.

Diğer koalisyon ortakları da kadınlar tarafından yönetiliyor

Finlandiya’da hükümet ortağı diğer dört parti de kadınlar tarafından yönetiliyor. Sol İttifak’ta 32 yaşındaki Li Anderson, Yeşil Birliği’nde 34 yaşındaki Maria Ohisalo, Merkez Parti’de 32 yaşındaki Katri Kulmuni ve İsveç Halk Partisi’nde ise 55 yaşındaki Anna-Maja Henriksson liderlik koltuğunda oturuyor.

Dünyanın bu makamdaki diğer genç yöneticileri arasında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern (39), Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk (35) ve 35 yaşında olduğu tahmin edilen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un sayılıyor.