NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya yönelik veto çıkışında bulunan ve sonrasında Madrid'deki zirvede mutabakat imzalayan Türkiye'nin şart koştuğu isimler iade edilmeye başlandı.

PKK yandaşı İsveç parlamenteri Amineh Kakabaveh, üçlü mutabakatın imzalanması ile birlikte siyasilerin teslim edilme sürecinin başladığını duyurdu.

Kakabaveh, şu ana kadar İsveç'in 4 kişiyi Türkiye'ye teslim ettiğini söyledi. Kakabaveh, bu isimlerin açıklanması çağrısını yaptı.

Kakabaveh, iadesi istenenlerle ilgili bilgi verirken, "İsveç polisi onları terörist görmüyor." dedi.