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Dünya

Şantajcı PKK yandaşı vekil açıkladı: İsveç 4 PKK'lıyı iade etti

Terör örgütü PKK yandaşı İsveçli parlamenter Amineh Kakabaveh, ‘üçlü mutabakat'la beraber teslim sürecinin başladığını belirtti. Kakabaveh, İsveç'in 4 PKK'lıyı Türkiye'ye teslim ettiğini açıkladı.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 08:56 - Güncelleme:
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NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya yönelik veto çıkışında bulunan ve sonrasında Madrid'deki zirvede mutabakat imzalayan Türkiye'nin şart koştuğu isimler iade edilmeye başlandı.

PKK yandaşı İsveç parlamenteri Amineh Kakabaveh, üçlü mutabakatın imzalanması ile birlikte siyasilerin teslim edilme sürecinin başladığını duyurdu.

Kakabaveh, şu ana kadar İsveç'in 4 kişiyi Türkiye'ye teslim ettiğini söyledi. Kakabaveh, bu isimlerin açıklanması çağrısını yaptı.

Kakabaveh, iadesi istenenlerle ilgili bilgi verirken, "İsveç polisi onları terörist görmüyor." dedi.

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