Brezilya'da silahlı kişiler Sao Paulo'da havalimanından 750 kilogram altın çaldı
Brezilya'da silahlı 8 kişi Sao Paulo'daki Guarulhos Havalimanı'ndan 750 kilogram altın çaldı.
- AA
BBC'deki habere göre, Guarulhos Havalimanı yetkilileri, polis kılığına girmiş 8 şüphelinin New York ve Zürih'e gitmesi planlanan 30 milyon dolar (170,8 milyon TL) değerindeki 750 kilogram altını çaldığını bildirdi.
Polis yetkilileri, soygun sırasında 2 havalimanı görevlisinin rehin alındığını belirtti.
Olayda yaralanan olmadığını ifade eden havalimanı yetkilileri, rehinelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.