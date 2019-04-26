Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü

Yerel medya 4´ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini; 10 kişinin kayıp olduğunu; 55 kişinin de kurtarıldığını duyurdu. Kayıp ya da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kayıplar arasında bir Portekizli ve bir de Fransız bulunuyor.

`Amfitriti´ isimli geminin batma nedeni henüz bilinmezken, yetkililer kayıpların aranma çalışmaların sürdüğünü duyurdu.