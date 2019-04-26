Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Orta Afrika'da ülkesi olan São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti'nde içinde 70'den fazla kişinin bulunduğu gemi battı.
- DHA
Yerel medya 4´ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini; 10 kişinin kayıp olduğunu; 55 kişinin de kurtarıldığını duyurdu. Kayıp ya da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kayıplar arasında bir Portekizli ve bir de Fransız bulunuyor.
`Amfitriti´ isimli geminin batma nedeni henüz bilinmezken, yetkililer kayıpların aranma çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
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