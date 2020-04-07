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Dünya

Salgın turistik ada ülkelerine de sıçradı... Sao Tome ve Principe'te ilk vakalar görüldü

Atlantik Okyanusu'ndaki turistik ada ülkesi Sao Tome ve Principe'te ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği bildirildi.

AA07 Nisan 2020 Salı 23:45 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 23:53
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Afrika basınındaki haberlere göre, Sao Tome ve Principe Başbakanı Jorge Bom Jesus, Kovid-19 belirtisi gösteren 4 kişinin, adada test ekipmanı olmaması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en yakın kara ülkesi Gabon'a sevk edildiğini duyurdu.

Burada yapılan testlerde 4 kişinin de Kovid-19 pozitif çıktığını belirten Jesus, ülke olarak virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Başbakan Jesus, sınırlarını kapattıklarını ve vakalarla teması olan kişilerin izole edilerek izleneceğini kaydetti.

Gine Körfezi'nde, Gabon ve Ekvator Ginesi kıyılarından 350 kilometre açıkta bulunan Sao Tome ve Principe en önemli geliri turizmden elde ediyor.

Dünyanın en fakir ülkelerinden olan Sao Tome ve Principe'teki yatırımların neredeyse yüzde 90'ı uluslararası yardımlarca finanse ediliyor.

Afrika kıtasında, Lesotho ve Komorlar Birliği olmak üzere iki ülkede halen Kovid-19 vakası tespit edilmedi.

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