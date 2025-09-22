Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, uluslararası toplumun ülkesinde sivilleri korumakta, tutukluları serbest bırakmakta ve kimyasal silah kullanımını durdurmakta başarısız olduğunu belirterek, "Suriye'de gerçekleştirdiğimiz tüm bu asil eylemler, uluslararası toplumun görevi olmalıydı. Suriye'de bu korkunç suçlar işlenirken neden sessiz kaldınız diye soran taraf biz olmalıyız" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, ABD merkezli televizyon kanalı CBS'e röportaj verdi. Eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını "hızlı, cesur ve tarihi" olarak nitelendirdi. Suriye'nin güvenli, istikrarlı ve birleşik olması gerektiğini kabul ettiğini söyleyen eş-Şara, "Bu, sadece Suriye'nin değil, tüm dünya ülkelerinin çıkarlarına en uygun olanıdır" dedi.

Eş-Şara, ABD'yi çok sayıda konu ve karşılıklı çıkarlar hakkında görüşmelere başlamaya ve ilişkileri iyi ve doğrudan bir şekilde yeniden kurmaya çağırdı. Suriye halkını Beşar Esad rejiminin dayattığı baskıdan kurtardıklarını ifade eden eş-Şara, mülteciler ve yerinden edilmiş insanların artık evlerine dönebileceklerini belirtti. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiklerini vurgulayan eş-Şara, "İran milislerini ve Hizbullah'ı bölgeden kovduk" ifadelerini kullandı. Tüm bunların aslında uluslararası toplumun görevi olduğunu belirten eş-Şara, "Uluslararası toplum tek bir tutsağı bile kurtaramadı, tek bir kasabanın kuşatmasını bile kıramadı" dedi.

Uluslararası toplumun sivilleri korumakta, tutukluları serbest bırakmakta ve kimyasal silah kullanımını durdurmakta başarısız olduğunu belirten eş-Şara, "Suriye'de gerçekleştirdiğimiz tüm bu asil eylemler, uluslararası toplumun görevi olmalıydı. Suriye'de bu korkunç suçlar işlenirken neden sessiz kaldınız diye soran taraf biz olmalıyız" dedi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkmanın halkın acılarını daha da artıracağını belirten eş-Şara, "Yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkan herkes, Suriye halkının bir kez daha öldürülmesine ortak olacak demektir" dedi.