Şara'dan SDG'ye ''Türkiye'' imalı uyarı! Son kez süre verildi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da dünyanın önde gelen Suriye uzmanlarıyla bir araya geldi. Şara'nın terör örgütü PKK/ YPG'nin uzantısı SDG ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Esad rejimi devrildiğinde Türkiye'yi SDG'ye operasyon düzenlememe ve müzakerelere şans verme konusunda ikna ettiklerini söyleyen Şara, "SDG, Aralık ayına kadar Suriye'ye entegrasyon konusunda ayak sürümeye devam ederse, bölgede bir Türk askeri operasyonu gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMAYI SABOTE ETTİLER

Şara, SDG ve PKK içerisindeki bazı kanatların 10 Mart anlaşmasının uygulanmasını sabote ettiğini; süreci yavaşlattıklarını dile getirdi. Ahmed Şara, PKK elebaşı Öcalan'ın fesih çağrısına rağmen kendini sürecin dışında gören SDG'nin kuzeydoğu Suriye'deki statükosunun Türkiye ve Irak için de bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu kaydetti. Suriye Cumhurbaşkanı, 10 Mart anlaşmasını ise 'ilk defa ABD ve Türkiye'nin desteklediği bir çözüm yolu' olarak nitelendirdi.

% 90'I ADEM-İ MERKEZİYETÇİ

SDG'nin 'adem-i merkeziyet' yani yerel yönetimlere geniş siyasi, idari ya da ekonomik yetkiler verilmesi taleplerine de değinen Şara, Suriye'nin 107 No'lu kanunu sebebiyle zaten yüzde 90 adem-i merkezci olduğuna işaret etti. Suriye toplumunun federal sistemleri tartışmaya hazır olmadığını belirten Şara, bu tarz tüm taleplerin ayrılıkçılığı farklı tanımlar arkasına gizleme çabası olduğunu söyledi.