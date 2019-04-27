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Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 469'uncu mezunlarını verdi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki önemli Osmanlı miraslarından kabul edilen Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 469'uncu dönem mezunlarını verdi.

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Avrupa'nın en köklü İslami eğitim kurumlarından biri olan medresede düzenlenen mezuniyet töreninde, 77 kız ve 47 erkek toplam 124 öğrenci tarihi medreseden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Medrese öğretmenlerinden Naser Mehmedovic, burada yaptığı konuşmada, çoğu öğrencinin oldukça başarılı notlarla mezun olduğunu belirterek, "Son derece çalışkan ve başarılı öğrencilerle dolu bir dönemi geride bıraktık. Mezunlara bundan sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Gazi Hüsrev Bey Medresesinden yüksek not ortalamasıyla mezun olan Amina Kahriman da medresede eğitim görmekten gurur duyduğunu ifade ederek, üniversitede uluslararası ilişkiler bölümünde okumak istediğini söyledi.

Bir diğer mezun Ahmed Hamidovic ise eğitim hayatı boyunca birçok yarışmaya katıldığını, gelecek dönemde matematik ve iletişim alanlarına yönelmeyi planladığını ifade etti.

Mezun olan öğrenciler tören kapsamında Kuran-ı Kerim, dualar ve ilahiler okudu. Öğrenciler ayrıca, Saraybosna sokaklarında geleneksel "mezuniyet yürüyüşü" yaptı.

- 482 YILLIK TARİHİ MEDRESE

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu olan Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı dönemde başta Saraybosna olmak üzere bölgede çok sayıda cami, hamam, aşevi ve eğitim kurumu gibi vakıf eserleri inşa ettirdi.

Gazi Hüsrev Bey, 8 Ocak 1537'de Saraybosna'da kendi adıyla anılan medreseyi kurdu. Medresedeki eğitim, Osmanlı bölgeden çekilmesine rağmen aralıksız devam etti. Komünist eski Yugoslavya döneminde de eğitime devam eden medrese, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi nedeniyle Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan medrese mezunları, medresedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece ilahiyat değil, istedikleri diğer tüm fakültelerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.

Hayretler içinde izleyeceksiniz! Kıl payı kurtuldu...

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