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Dünya

Saraybosna'nın sembollerinden Vijecnica Kütüphanesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı.

AA10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:59 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:59
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Vijecnica Kütüphanesi'ne Filistin bayrağı yansıtılarak, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere dayanışma mesajı gönderildi.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Suçsuz yere canını kaybeden kurbanlar ve yakınları için Vjecnica bu akşam Filistin bayrağının renklerine büründü." ifadelerini kullandı.

Saraybosna'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu idaresi altında olduğu 1896 yılında Endülüs mimarisiyle inşa edilen Vijecnica, ilk başta şehrin idari merkezi olarak hizmet verdi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Milli Kütüphanenin kullanımına verilen Vijecnica, 1990'lı yıllardaki Bosna Savaşı'na kadar kütüphane olarak faaliyet gösterdi.

Kütüphane, 1992'de Saraybosna'yı kuşatan Sırpların top atışları sonucu çıkan yangında büyük tahribata uğradı, içindeki birçok eser yok oldu.

Savaşın ardından restorasyonuna başlanan kütüphane binası, 18 yıl süren çalışmaların ardından 9 Mayıs 2014'te adeta küllerinden doğarak yeniden kapılarını açtı.

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