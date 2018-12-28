Sarı öfkenin bedeli 43 bin işsiz Fransız

Fransa Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre, 17 Kasım’da Fransa’da başlayan ‘Sarı Yelekliler’in protestoları sonucunda 43 bin kişinin işsiz kaldığı ve bu kişilerin devlete maliyeti 28 milyon avro olduğu bildirdi. Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher, yaptığı açıklamada, gösterilerinin ticarette yüzde 25 ciro kaybına neden olduğunu vurguladı. Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyi’nden (yapılan açıklamada ise 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede gösteriler nedeniyle 280 merkezin uğradığı zararın 2 milyar avro olduğu kaydedildi.

EN ŞİDDETLİ PROTESTO

17 Kasım’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen ‘Sarı Yelekliler’in eylemleri şiddetli protestolara dönüştü. Gösterilerde 10 kişi öldü, 4 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındı.