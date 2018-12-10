Sarı yağma

Fransa’da akaryakıt zamlarına tepkiyle başlayan, sonra Cumhurbaşkanı Macron’a karşı öfkeye dönüşen Sarı Yelekliler’in Büyük Cumatesi Yürüyüşü, eylemcilerin vandallıkları ve polisin de zorbalığına sahne oldu. Başta Paris olmak üzere Fransa’nın bir çok şehrinde Sarı Yelekliler, araçları yakıp barikatlar kurdu. Polise molotof ve kaldırım taşlarıyla saldırdı.

HEDEF LÜKS MAĞAZALAR

Güvenlik güçlerinin orantısız şiddet kullandığı olaylarda bazı eylemcilerin lüks mağazaları yağmalamalarına kılıf oldu. Polisin ve askerin sıkı önlemleri altında önceki gün erken saatlerde toplanmaya başlayan Sarı Yelekliler ile polis yer yer çatıştı. Ancak, havanın kararmasından sonra Paris ve birçok şehirde çatışmalar şiddetlendi. 136 bin kişinin katıldığı eylemlerde bin 723 kişi gözaltına alındı, 118 kişi yaralandı. Sokaklarda kurulan barikatlar ve kundaklamaların maliyetinin ise 1 milyar euroyu aştığı belirtildi. Paris’te Champs-Elysee Caddesi’ndeki mağazaları hedef alan yağmacılar lüks markaların satış yapıldığı yerleri talan etti. Çatışmaların sürdüğü, patlamaların yaşandığı Paris sokaklarında yağma önlenemedi. Paris’te Champs-Elysee Caddesi’ndeki mağazaları hedef alan yağmacılar lüks markaların satış yapıldığı yerleri talan etti. Fransız polisi, lüks mağazalar önünde yağmanın önüne geçmek için uzun süre nöbet tuttu.

MACRON’A RUJLU MESAJ

Ancak çatışmaların şiddetinin artması üzerine güvenlik güçleri çekilmek zorunda kaldı. Polis çekilince de yağma başladı. Dünyaca ünlü Christian Dior’un mağazasını basan göstericiler şirketin mallarını çalıp kaçtı. Vitrinlerde ise, markanın pahalı rujlarıyla Macron’a mesaj bırakıldı. Mağazadan yapılan açıklamada zararın 1 milyon euroyu aştığı belirtildi. Fransa’da sokakları savaş alanına çeviren Sarı Yelekliler’e karşı güvenlik güçlerinin müdahalesi çok sert oldu. Plastik mermi, gaz bombalarından çok sayıda gösterici yaralandı. Paris’te polisin açtığı ateşle bir göstericinin eli parçalandı. Parmakları kopan gösterici hastaneye kaldırıldı.

APPLE TALAN EDİLDİ

Yağma ve vandallık St. Etienne, Marsilya, Lyon, Toulouse, Bordeaux ve Nantes kentlerinde de bir çok yerde meydana geldi. Bordeaux’da protestocular, Apple mağazasını nedef aldı. Vitrinleri kırarak içeriye girmeyi başaran kalabalık bir grup mağazada bulunan tüm ürünleri çaldı. Mağaza yağmacılar yüzünden bomboş kaldı. Rhone-Alpes bölgesinde bulunan Saint-Étienne kentinde ‘sarı yelekliler’ önlerine çıkan mağazaları yağmaladı. Eylemciler kapısı ve camlarını kırarak içeriye girdikleri mağazadaki ürünleri çaldı.

ŞİMDİ DE PİYANİST!

Fransa’daki eylemlerde Gezi kalkışmasında sahnelenen benzer şovlar da yer aldı. Duran adam, direnen kadın, yakın mesafeden yüzüne gaz sıkılan kırmızılı kadın gösterilerine sahne olan eylemlerde önceki gün de piyanist piyasaya çıktı.

MACRON VANDALLARA TESLİM OLDU! Mazot zammını önce 6 ay erteleyen ardından tamamen kaldıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eylemcileri ikna edemedi. Macron polisin orantısız güç kullandığı Sarı Yelekliler’in vandallıklarına teslim oldu. Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Macron’un bu hafta çok önemli duyurular yapacağını söyledi. Dün akşam ise Macron’un bugün sendika temsilcileriyle bir araya geleceği açıklandı. Fransız medyası da Macron’un özür dileyip, daha fazla vergi indirimi açıklayacağını savundu. FRANSA'DAN TRUMP'A: İÇİŞLERİMİZE KARIŞMA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara cevap verdi. Trump’ın, Fransa’nın işlerine karışmaması gerektiğini belirten Drian, “Trump’a söylüyorum. Biz ABD’nin tartışmaları içinde yer almıyoruz. Bizi ulusumuzla baş başa bırakın” ifadelerini kullandı. Trump, “İnsanlar ‘Trump’ı istiyoruz’ sloganları atıyorlar. Fransa’yı seviyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Macaristan ve Sırbistan da sokakta

Fransa’da başlayıp Belçika ve Hollanda’nın anrından Macaristan ve Sırbistan’da yönetime karşı gösteriler başladı. Macaristan’da, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören düzenlemenin geri çekilmesini talep eden sendikalar eylem düzenledi. Sendikaların öncülüğündeki eylemlerde protestocular, “Avrupa’nın Çin’i olmayacağız”, ‘’Birlikte köle yasasına karşı’’ yazılı dövizler taşıdı. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da muhalefetin çağrısı üzerine toplanan yüzlerce gösterici hükümet karşıtı sloganlar attı.