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İsrail'de sokağa çıkan yüzlerce kişi sarı yelek giyerek Netanyahu'yu protesto etti

Fransa ve Belçika'nın ardından sarı yelekliler şimdi de İsrail'de ortaya çıktı. Tel Aviv'de sokağa çıkan sarı yelekliler hükümetin politikalarını protesto etti.

  • star.com.tr
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İsrail'de bugün sokağa çıkan yüzlerce kişi Netanyahu önderliğindeki hükümetin politikalarını ve Tel Aviv'deki hayat pahalılığını protesto etti.
 
Sarı yelek giyen göstericilerin İsrail'in bir çok şehrinde sokağa çıkması bekleniyor. 
 
AYRINTILAR GELİYOR...

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