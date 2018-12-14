İsrail'de sokağa çıkan yüzlerce kişi sarı yelek giyerek Netanyahu'yu protesto etti Fransa ve Belçika'nın ardından sarı yelekliler şimdi de İsrail'de ortaya çıktı. Tel Aviv'de sokağa çıkan sarı yelekliler hükümetin politikalarını protesto etti.