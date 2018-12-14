İsrail'de sokağa çıkan yüzlerce kişi sarı yelek giyerek Netanyahu'yu protesto etti

İsrail'de bugün sokağa çıkan yüzlerce kişi Netanyahu önderliğindeki hükümetin politikalarını ve Tel Aviv'deki hayat pahalılığını protesto etti.
Sarı yelek giyen göstericilerin İsrail'in bir çok şehrinde sokağa çıkması bekleniyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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