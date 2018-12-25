Sarı Yelekliler radikalleşti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, sarı yeleklilerin 17 Kasım’dan bu yana devam eden ve şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerinin ardından düzeni sağlamada kararlı olduklarını söyledi. Philippe, geçen cumartesi Paris’te düzenlenen gösteride saldırıya uğrayan polislere yaptığı ziyarette, sarı yeleklilerin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Gösterilerdeki şiddet olaylarının son bulması gerektiğini ve düzeni getirmekte kararlı olduklarını ifade eden Philippe, gösteride şiddete başvuranlarla barışçıl talepleri olanları ayırt ettiğini söylerken eylemler devam ettikçe gösterilerin ve göstericilerin radikalleştiğini kaydetti. Saldırıya uğrayan 4 polisle görüşerek olayla ilgili bilgi aldığını belirten Philippe, saldırının faillerinin bulunması ve cezalandırılması için çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı. Paris’te iki gün önce gösteri düzenleyen sarı yelekliler, akşam Champs-Elysees Caddesi’nde polis ile çatışırken, Noel öncesi ülkenin sınırlarında tırların geçişini engellemişti. Eylemciler, Champs-Elysees’de motosikletli 4 polise saldırmış ve taş fırlatmıştı. Polislerden biri eylemcileri uzaklaştırmak için silahını çıkarmıştı.