Sarı Yelekliler’e taviz yetmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yüzde 23’lük akaryakıt zammını protesto eden ve ülkeyi yangın yerine çeviren Sarı Yelekliler’in isyanını durdurmak ardına önceki akşam açıkladığı sosyal ve ekonomik OHAL programı göstericileri tatmin etmedi. Macron’un 100 avroluk asgari ücret zammını da içeren programını değerlendiren Sarı Yelekliler, protestoların süreceğini duyurdu.

Dört haftadır süren Sarı Yelek eylemlerinin liderlerinden biri olan ve hükümete karşı darbe çağrısıyla ün yapan Thierry Paul Vallette, Macron’un konuşması sonrasında “Bir diyalog başladı ama protestolar devam edecek” dedi. Fransız AFP’ye konuşan Thierry, Macron’un basın karşısında bir ‘imaj yenileme çabası’ içerisinde olduğunu söyledi.

‘HEPSİ GÖZ BOYAMA’

Sarı Yelekliler’in sözcülerinden Eric Drouet de, yaptığı açıklamada, Macron’un gösterilerin başından bu yana kendilerini ciddiye almadığını belirterek, eylemcileri cumartesi yeni bir gösteri düzenlemeye davet etti. Ülkenin güneyindeki Le Boulou’yu yakıp yakan göstericilerden Jean-Marc, “Macron, tek ayak üzerinde dönüş yapmaya çalışıyor. Ama samimi olmadığını görüyoruz. Hepsi göz boyama” ifadelerini kullanırken, Marsilya’dan Sarı Yelekli Luc ise Cumhurbaşkanı’nın planını ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi ve hükümetin bu zammı ödeyecek parası olmadığını öne sürdü. Aveyron kentinde yaşayan Sarı Yelekliler’den Jean Christophe da asgari ücrete 100 avro zammın yetersiz olduğunu ve sorunları çözmediğine dikkat çekerken, muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa partisinin lideri Jean-Luc Mélenchon da Macron’un bir miktar nakitle yurttaşların isyanını yatıştırabileceğini sandığını dile getirdi.

5. PERDEYE GEÇTİLER

Mélenchon Twitter’dan yayınladığı mesajında cumartesi günü sarı yeleklilerin protestolarında Beşinci Perde’nin yaşanacağı aktardı. Le Figaro gazetesi ise Sarı Yelekliler’in gösterilerine devam edip etmeyeceğine ilişkin haberinde göstericilerin bir lideri olmadığını vurgulayarak şiddetin artacağına işaret etti.