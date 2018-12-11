Sarı Yelekliler’e taviz yetmedi
Fransa’yı birbirine katan eylemleri bitirmek için reform paketi açıklayan Cumhurbaşkanı Macron’un asgari ücrete zam ve vergileri iptal tavizleri, Sarı Yelekliler’e yetersiz geldi. Göstericiler, cumartesi günü düzenlenecek eylemle sarı isyanın süreceğini bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yüzde 23’lük akaryakıt zammını protesto eden ve ülkeyi yangın yerine çeviren Sarı Yelekliler’in isyanını durdurmak ardına önceki akşam açıkladığı sosyal ve ekonomik OHAL programı göstericileri tatmin etmedi. Macron’un 100 avroluk asgari ücret zammını da içeren programını değerlendiren Sarı Yelekliler, protestoların süreceğini duyurdu.
Dört haftadır süren Sarı Yelek eylemlerinin liderlerinden biri olan ve hükümete karşı darbe çağrısıyla ün yapan Thierry Paul Vallette, Macron’un konuşması sonrasında “Bir diyalog başladı ama protestolar devam edecek” dedi. Fransız AFP’ye konuşan Thierry, Macron’un basın karşısında bir ‘imaj yenileme çabası’ içerisinde olduğunu söyledi.
‘HEPSİ GÖZ BOYAMA’
Sarı Yelekliler’in sözcülerinden Eric Drouet de, yaptığı açıklamada, Macron’un gösterilerin başından bu yana kendilerini ciddiye almadığını belirterek, eylemcileri cumartesi yeni bir gösteri düzenlemeye davet etti. Ülkenin güneyindeki Le Boulou’yu yakıp yakan göstericilerden Jean-Marc, “Macron, tek ayak üzerinde dönüş yapmaya çalışıyor. Ama samimi olmadığını görüyoruz. Hepsi göz boyama” ifadelerini kullanırken, Marsilya’dan Sarı Yelekli Luc ise Cumhurbaşkanı’nın planını ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi ve hükümetin bu zammı ödeyecek parası olmadığını öne sürdü. Aveyron kentinde yaşayan Sarı Yelekliler’den Jean Christophe da asgari ücrete 100 avro zammın yetersiz olduğunu ve sorunları çözmediğine dikkat çekerken, muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa partisinin lideri Jean-Luc Mélenchon da Macron’un bir miktar nakitle yurttaşların isyanını yatıştırabileceğini sandığını dile getirdi.
5. PERDEYE GEÇTİLER
Mélenchon Twitter’dan yayınladığı mesajında cumartesi günü sarı yeleklilerin protestolarında Beşinci Perde’nin yaşanacağı aktardı. Le Figaro gazetesi ise Sarı Yelekliler’in gösterilerine devam edip etmeyeceğine ilişkin haberinde göstericilerin bir lideri olmadığını vurgulayarak şiddetin artacağına işaret etti.
Fransa’da şimdi de liseliler sokakta
Sarı Yelekliler’in isyanıyla baş etmeye çalışan Macron hükümetine bir şok da lise öğrencilerinden geldi. Fransa’da lise öğrencileri, özellikle mezuniyet sistemini konu alan eğitim reformunu protesto etmek için liselerde blokaj eylemleri düzenlemeye başladı. Fransız Milli Eğitim Bakanlığı, devam eden protestolara yönelik açıklamasında, eylemler sırasında ülke genelinde en az 170 lisede eğitimde aksaklık yaşandığını, en az 60 lisenin ise tamamen kapandığını duyurdu. Öğrencilerden bazıları “Macron istifa” sloganları atarken, bazı eylemciler çöp kutularını yaktı. Polis öğrencilere biber gazı ile müdahale etti.
Sisi’den sarı yelek satışına yasak
Mısır’da darbeci Sisi yönetimi, Fransa’da haftalardır devam eden Sarı Yelekliler protestolarının ardından ülkede de benzer gösterilerin patlak verebileceği endişesiyle fosforlu yelek satışına sınırlama getirdi. Hükümet, iş güvenliği malzemeleri satan şirketlerden perakende satışlarını durdurmalarını, yelekleri sadece onay verilen şirketlere ve polis izniyle satmalarını istedi. Emniyet yetkilileri sarı yelek satışlarına getirilen sınırlamanın Ocak sonuna kadar geçerli olacağını duyurdu. Ülkede gelecek ay, 2011’de eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’i deviren kitle gösterilerinin yıldönümü ve hükümetin ülkedeki muhalif grupların Fransa’daki eylemleri örnek alabileceğinden kaygı duyduğu belirtiliyor.
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