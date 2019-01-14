İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4902
  • 6,2931
  • 226.264
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sarı Yeleklilerin öfkesi dinmiyor

Sarı Yeleklilerin dokuz haftadır süren eylemleri Paris sokaklarını birbirine kattı. Gösterilerden bunalan hükümet, gündemi değiştirmek için harekete geçti. DEAŞ’la mücadele adı altında terör örgütü YPD/YPG ile ortak operasyon yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülkesindeki ekonomik sıkıntıya rağmen, kaynaklarını teröre destek vererek harcayan Paris hükümeti zor günler geçiriyor. Fransa’da hükümet karşıtı Sarı Yelekliler, başkent Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde sesini duyurabilmek için bir kez daha sokağa çıktı. Champs-Elysees Caddesi’nde polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. 121 kişinin gözaltına alındığı Paris’teki gösteride yaralıların olduğu öğrenildi. Ülke genelindeki gösterilere 8 bini Paris’te olmak üzere 84 bin kişi katıldı.

DEAŞ MASKESİYLE TERÖRE DESTEK

Suriye’de sözde terör örgütü DEAŞ’ı yok etmek isteyen Fransa, PYD/YPG’li teröristleri kullanarak başarılı olabileceğini düşünüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Fransız Savunma Bakanlığı’na dayandırarak yaptığı açıklamada; Fransız savaş uçaklarının, 7 Aralık’ta Suriye’de Hajin bölgesinin DEAŞ’tan alınmasına yönelik yürütülen operasyona katıldığı belirtti. Terör örgütü PYD-YPG/PKK’ya hava desteği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonda hastane olarak yapılan ancak terör örgütü DEAŞ’ın askeri üsse çevirdiği binanın vurulduğu belirtildi.  

FRANSA’NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Terör örgütü PYD/YPG bir diğer terör örgütü DEAŞ’la savaşması sayesinde ABD ve koalisyonun desteğini alıyor. Böylece DEAŞ’tan alınan bölgeler bir başka terör örgütü olan PYD/YPG’nin kontrolüne giriyor. Fransa ikiyüzlü bir tavır sergileyerek sözde DEAŞ’ı yok etmek için başka bir terör örgüt olan PYD/YPG’ye hava desteği sağlıyor.

Paris’te dokuzuncu haftasına girenolaylar, dün Toulouse, Nimes, Nantes, Marsilya, Lyon, Saint-Etienne Caen ve Lille’e de sıçradı. Fransız polisi plastik mermi vegaz bombası fişekleri ilegöstericileri hedef aldı. Çok sayıda gösterici bu silahlarla yaralandı.

Yunanistan´da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD´nin çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda korkutan patlama

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda korkutan patlama

TSK'dan İdlib sınırında gövde gösterisi

TSK'dan İdlib sınırında gövde gösterisi

İran Genelkurmay Başkanı'ndan bomba iddia

İran Genelkurmay Başkanı'ndan bomba iddia

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA