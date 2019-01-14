Sarı Yeleklilerin öfkesi dinmiyor

Ülkesindeki ekonomik sıkıntıya rağmen, kaynaklarını teröre destek vererek harcayan Paris hükümeti zor günler geçiriyor. Fransa’da hükümet karşıtı Sarı Yelekliler, başkent Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde sesini duyurabilmek için bir kez daha sokağa çıktı. Champs-Elysees Caddesi’nde polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. 121 kişinin gözaltına alındığı Paris’teki gösteride yaralıların olduğu öğrenildi. Ülke genelindeki gösterilere 8 bini Paris’te olmak üzere 84 bin kişi katıldı.

DEAŞ MASKESİYLE TERÖRE DESTEK

Suriye’de sözde terör örgütü DEAŞ’ı yok etmek isteyen Fransa, PYD/YPG’li teröristleri kullanarak başarılı olabileceğini düşünüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Fransız Savunma Bakanlığı’na dayandırarak yaptığı açıklamada; Fransız savaş uçaklarının, 7 Aralık’ta Suriye’de Hajin bölgesinin DEAŞ’tan alınmasına yönelik yürütülen operasyona katıldığı belirtti. Terör örgütü PYD-YPG/PKK’ya hava desteği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonda hastane olarak yapılan ancak terör örgütü DEAŞ’ın askeri üsse çevirdiği binanın vurulduğu belirtildi.

FRANSA’NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Terör örgütü PYD/YPG bir diğer terör örgütü DEAŞ’la savaşması sayesinde ABD ve koalisyonun desteğini alıyor. Böylece DEAŞ’tan alınan bölgeler bir başka terör örgütü olan PYD/YPG’nin kontrolüne giriyor. Fransa ikiyüzlü bir tavır sergileyerek sözde DEAŞ’ı yok etmek için başka bir terör örgüt olan PYD/YPG’ye hava desteği sağlıyor.