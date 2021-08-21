AA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:26 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:33

İdlib'in birçok noktasında toplanan halk, "Esad rejimi ve Rusya, Guta katliamını boşuna hafızalardan silmeye çalışıyor", "Sekiz yıldır sarin kurbanları adaleti bekliyor.", "Hakikati boğmayın" ve "Çocuklarımın gazla boğulduğu anları unutamadım, öldürenleri nasıl unutayım" yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

Göstericilerden Beyaz Baretliler gönüllüsü Ahmed Hallak, Şam'ın Doğu Guta'da 8 yıl önce yaptığı kanlı katliamı dünyaya hatırlatmak için gösteri yaptıklarını söyledi.

Esed rejiminin kimyasal silah kullanarak 1400 kişiyi yok ettiğini ifade eden Hallak, "Mağdurları unutmayacağımızı söylemek istiyoruz ve uluslararası toplumun suçlulardan hesap sormasını talep ediyoruz." dedi.

Katliamda ölen siviller için adalet aramak amacıyla gösteriye katıldıklarını belirten Ahmet Kahilain de katliamda ölenleri asla unutmayacaklarını belirtti.

Kahilain, "Uluslararası toplumdan katliamın sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Gösteriye katılan Firas Halife ise Doğu Guta'da katliam yapanlardan hesap sorulması amacıyla gösterilere katıldığını aktardı.

Katliamda, 1400'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatan Halife, "Gerçekler herkes tarafından biliniyor ama görmezden geliniyor." ifadelerini kullandı.

DOĞU GUTA KATLİAMI

Esed rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

Hafızalardan silinmeyen bu katliamda çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilenmişti.

Katliamın ardından Doğu Guta, 2018'de de Beşşar Esed rejiminin en sıkı ablukasını uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Esed rejimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre, Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdi.