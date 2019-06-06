Şarjdaki cep telefonu patladı 12 yaşındaki çocuk öldü
Hindistan´da şarja taktığı cep telefonu ile oynayan 12 yaşındaki çocuk, telefonun bataryasının patlaması sonrası yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
- DHA
Olay Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde Dhar bölgesinde Badnawar şehrinde meydana geldi. Yerel medya, Likhedi adlı köyde yaşayan 12 yaşındaki Lakhan´ın şarj olması için prize taktığı telefon ile oynadığı sırada bataryanın patladığını; sesi duyan aile fertlerinin odaya koştuklarında Lakhan´ı yaralanmış olarak ağlarken buldu. Yararlı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Lakhan´ın komşuları patlama sesi sonrası gittikleri evde çocuğun yerde yaralı halde yattığını; cep telefonu parçalarının ise odanın yerine saçılmış olduğunu gördüklerinin söyledi.
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