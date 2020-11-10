İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2020 Salı / 24 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3011
  • EURO
    9,7971
  • ALTIN
    500.974
  • BIST100
    1231.54
Dünya

Sarkisyan: Anlaşmayı basından öğrendim

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Karabağ'daki savaşı sona erdirmek imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini açıkladı.

DHA10 Kasım 2020 Salı 09:05 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 09:15
ABONE OL

Azerbaycan'ın Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Karabağ'daki savaşı sona erdirmek imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti.

Rus medyasında yer alan habere göre, Ermenistan'ın hayati menfaatleri ve haklarına ilişkin her türlü adım ve eylemin 'kapsamlı istişarelere ve tartışmalara konu olması gerektiğini' söyleyen Sarkisyan, "Maalesef benimle bu belge üzerinde herhangi bir istişare veya görüşme olmadı, herhangi bir müzakereye katılmadım" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.