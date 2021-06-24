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Dünya

Sarkisyan'dan Türkiye'ye yönelik akla ziyan suçlama

Karabağ hezimetini hala hazmedemeyen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, 'Türkiye, NATO silahlarını kullanarak Ermenistan halkına saldırdı.' diyerek akla ziyan bir iddiada bulundu.

24 Haziran 2021 Perşembe 08:19 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 08:19
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Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz yılın eylül ayında Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almak üzere askeri operasyon başlatmıştı. Toplamda 44 gün süren çatışmalar sonucu sahada bozguna uğrayan ve son çare olarak Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan, kendilerine sunulan teklifleri kabul ederek Karabağ'ı terk etmişti.

İspanyol basınından El Pais'e konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Türkiye'nin, Karabağ'daki operasyonlarda aktif rol aldığını öne süren Sarkisyan, "Türkiye, NATO silahlarını kullanarak Ermenistan halkına saldırdı." şeklinde konuştu.

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