Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

AA 10.02.2020 00:59 - Güncelleme: 10.02.2020 00:59

Irak'ta Şii politikacı ve din adamı Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin kabinesinde parti mensubu isimlerin bulunması durumunda 3 gün içerisinde hükümeti devirme tehdidinde bulundu.

Sadr'ın Askeri Yardımcısı Kazım İsavi, başkent Bağdat'ta basına yaptığı açıklamada, "Hareket, kabinede parti mensupları ve özellikle Şii silahlı gruplardan isimlerin olduğunu duyarsa, Irak'ı Allavi için cehenneme çevirecek ve hükümeti 3 gün içinde devirecek." dedi.

Sadr Hareketi'nin hiçbir şekilde hükümetin bir parçası olmayacağını aktaran İsavi, Allavi hükümetinin kurulmasının engellenmesi halinde de Yeşil Bölge'ye baskın düzenleme tehdidinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, istifa eden Adil Abdulmehdi sonrası hükümeti kurma görevini 1 Şubat'ta bağımsız Şii siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi'ye verse de sokağın Allavi'ye tepkisi dinmiyor.

Göstericiler, Allavi isminin, Mukteda es-Sadr ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri'nin ittifakı sonucu Salih'e sunulduğunu belirtiyor. Allavi ise adının 170 milletvekilinin imzasıyla Cumhurbaşkanına sunulduğunu ifade ediyor.

Muhammed Tevfik Allavi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurarak Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.