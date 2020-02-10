İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0091
  • EURO
    6,5591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'
Dünya

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

Irak'ta Şii politikacı ve din adamı Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi'nin kabinesinde parti mensubu isimlerin bulunması durumunda 3 gün içerisinde hükümeti devirme tehdidinde bulundu.

AA10.02.2020  00:59 - Güncelleme: 10.02.2020  00:59

Irak'ta Şii politikacı ve din adamı Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin kabinesinde parti mensubu isimlerin bulunması durumunda 3 gün içerisinde hükümeti devirme tehdidinde bulundu.

Sadr'ın Askeri Yardımcısı Kazım İsavi, başkent Bağdat'ta basına yaptığı açıklamada, "Hareket, kabinede parti mensupları ve özellikle Şii silahlı gruplardan isimlerin olduğunu duyarsa, Irak'ı Allavi için cehenneme çevirecek ve hükümeti 3 gün içinde devirecek." dedi.

Sadr Hareketi'nin hiçbir şekilde hükümetin bir parçası olmayacağını aktaran İsavi, Allavi hükümetinin kurulmasının engellenmesi halinde de Yeşil Bölge'ye baskın düzenleme tehdidinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, istifa eden Adil Abdulmehdi sonrası hükümeti kurma görevini 1 Şubat'ta bağımsız Şii siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi'ye verse de sokağın Allavi'ye tepkisi dinmiyor.

Göstericiler, Allavi isminin, Mukteda es-Sadr ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri'nin ittifakı sonucu Salih'e sunulduğunu belirtiyor. Allavi ise adının 170 milletvekilinin imzasıyla Cumhurbaşkanına sunulduğunu ifade ediyor.

Muhammed Tevfik Allavi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurarak Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.

Tokat'ta bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat
Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

İşgal planına karşı İtalya'dan Türkiye'ye teklif
İşgal planına karşı İtalya'dan Türkiye'ye teklif

İşgal planına karşı İtalya'dan Türkiye'ye teklif

ABD'den 'ilhak' çarkı!
ABD'den 'ilhak' çarkı!

ABD'den 'ilhak' çarkı!

Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı
Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı

Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.