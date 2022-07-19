SAS ile pilot sendikaları anlaştı: Grev sona erdi

Haberin ardından SAS hisseleri %12'den fazla arttı, fakat yine de yılın başındaki değerinin üçte biri kadar altında.

Grevin ikinci gününde iflas koruma sürecini başlatan SAS, yasal sürecin 145 milyon dolardan daha fazlaya malolduğunu ve yolcu seyahatlerinin en yoğun olduğu yaz tatili sezonu sırasında 380,000 kişiyi etkilediğini belirtti.

İmzalanan beş buçuk yıllık sözleşme kapsamında havayolu harcamalarını yıllık 700 milyon dolar azaltarak, kullanılmayan uçakların iadesini de içeren yeniden yapılandırma projesini hayata geçirmeyi planladığını belirtti.

SAS'taki grev, Avrupa havacılık sektöründeki milyonlarca çalışanın artan yaşam pahalılığıyla mücadele kapsamında sendikalarından talep ettikleri ücret artışı ihtiyacını yansıtıyor.