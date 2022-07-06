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Dünya

SAS pilotları grevde! Çok sayıda uçuş iptal edildi: 13 milyon dolarlık kayıp

İskandinav havayolları SAS pilot grevinin üçüncü gününde bugün planlanan uçuşlarının %63'ünü iptal etti.

Reuters6 Temmuz 2022 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
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SAS, Pazartesi sona eren ücret görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması sonucu pilotların greve gitmesinin ardından şirket finansallarının ve likiditesinin etkilendiğini belirterek dün ABD'de iflas koruma sürecini başlattığını duyurmuştu.

Şirket, iflas koruma sürecinin başlatılmasının hedefinin Şubat'ta açıklanan yeniden yapılandırma sürecini hızlandırmak olduğunu belirtmiş, grevin maliyetinin ise günlük 13 milyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etmişti.

Havayolu Perşembe günü başlayacak iflas koruma sürecinin dokuz ay ile bir yıl arasında tamamlanmasını bekliyor.

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