SAS pilotları grevde! Çok sayıda uçuş iptal edildi: 13 milyon dolarlık kayıp

SAS, Pazartesi sona eren ücret görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması sonucu pilotların greve gitmesinin ardından şirket finansallarının ve likiditesinin etkilendiğini belirterek dün ABD'de iflas koruma sürecini başlattığını duyurmuştu.

Şirket, iflas koruma sürecinin başlatılmasının hedefinin Şubat'ta açıklanan yeniden yapılandırma sürecini hızlandırmak olduğunu belirtmiş, grevin maliyetinin ise günlük 13 milyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etmişti.

Havayolu Perşembe günü başlayacak iflas koruma sürecinin dokuz ay ile bir yıl arasında tamamlanmasını bekliyor.