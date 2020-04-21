AA 21 Nisan 2020 Salı 10:52 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 10:52

Kovid-19 salgınına karşı tutumu nedeniyle eleştirilen Bolsonaro, başkent Brasilia'daki devlet başkanlığı konutu önünde basın açıklaması yaptı.

Bolsonaro, "Fazladan yapılan her şey sorun yarattı. Bu önlemler bazı eyaletlerde hedefe ulaşmadı. Virüsle mücadele yolu olan bu karantinanın son haftasında olduğumuzu umuyorum." ifadesini kullandı.

Ülkenin neredeyse tüm eyaletlerinde uygulanan evde kalınması önleminin bazı eyaletlerde mayıs ortasına kadar süreceği ilan edilmişti. Yüksek Mahkeme de vali ve belediye başkanlarının, hükümetin bu konudaki tutumunu göz önüne almaksızın sosyal izolasyon önlemleri hakkında karar verebileceğini duyurmuştu.

Bolsonaro, ülkedeki kısıtlamaların kaldırılması için dün Brasilia'daki ordu karargahı önünde toplanan yüzlerce göstericiye destek vermişti.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede anlaşamadığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'yı geçen hafta görevden almıştı.

Salgını küçümseyen ve Kovid-19 tedavisinde henüz onaylanmamış ilaçların kullanılmasını tavsiye eden Bolsonaro'nun, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının göz önüne alınmasını savunan Mandetta ile son zamanlarda anlaşamadığı ifade ediliyordu.

Brezilya Devlet Başkanı Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelendirmiş, ülkesinde karantina ilan eden valileri eleştirmiş ve sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.