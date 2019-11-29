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Şaşırtan olay: Johnson'un yerine buzdan heykel

İngiltere'de parti liderleri erken seçim öncesi canlı yayında iklim politikalarını tartıştı. Programa katılmayı reddeden Başbakan Boris Johnson ve Brexit Partisi lideri Nigel Farage'ın yerlerine, üzerinde parti amblemleri bulunan buzdan dünya heykelleri konuldu.

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İngiltere’de parti liderleri, 12 Aralık'taki erken genel seçimler öncesi Channel 4 televizyonunda bir kez daha canlı yayında karşı karşıya geldi.
 
Muhazakar Parti lideri Boris Johnson ve Brexit Partisi lideri Nigel Farage, iklim politikalarının konululduğu yayına katılmayı reddetti. Bunun üzerine, iki liderin yerine parti amblemleri bulunan buzdan dünya heykelleri konuldu. 
 
Kanaldan yapılan açıklamada, liderleri temsilen konulan eriyen buzun metafor olarak kullanıldığı belirtildi ve "Dünyanın acil durumunu temsil ettiği" belirtildi.
 

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