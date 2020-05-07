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Dünya

Şaşkın bakışlar arasında 'tartıştığı' yılanı defalarca ısırdı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde sarhoş bir adam, köylülerin şaşkın bakışları arasında 'tartıştığı' yılanı defalarca ısırarak öldürdü.

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star.com.tr07 Mayıs 2020 Perşembe 12:23 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:48
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Hindistan'da vahşi yaşamla iç içe geçen yerleşim alanları nedeniyle, sık sık hayvanların insanlara saldırdığı görüntülere rastlanır, ancak bu kez gelen görüntüler vahşi yaşam değil, alkolün yan etkileri ile ilgili.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya gibi Hindistan'da da çeşitli tedbirler alınıyor. Ancak sosyal mesafe ve sokağa çıkma tedbirlerini reddeden bazı sarhoş insanlar, sokakta kavga ya da dans ediyor. Yine sarhoş bir adamın bağırışlarını duyan köylüler, adamın yanına yetişince neye uğradığını şaşırdı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinden gelen görüntülere göre sarhoş adam, yolunu kesen bir yılana öfkelenerek, 'yılan anlıyormuş gibi' tartışıyor.

Mustur köyünde yaşayan 38 yaşındaki Kumar isimli kişi olduğu belirlenen sarhoş adamın, içki dükkanından dönerken gördüğü zehirli bir yanına aldı. Ara ara motosikletini durduran Kumar, yılanla tartışırken bir taraftan da yılanı ısırıyor.

Kumar, bir yandan yılanı ısırırken, diğer yandan "Yolumu kesmeye nasıl cüret edersin" diye bağırıyor.

Kumar'ın başına toplanan köylülerin arından, polis de olay yerine geldi. Yılan'ın öldüğü görülürken Kumar, 'Yılan beni daha önce de rahatsız etti. Bu sabah tekerleğin altına geldiğinde çok sinirlendim.' dedi...  

star.com.tr

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