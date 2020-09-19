Şaşkına çeviren olay! İngiliz bakanın yakın koruması silahını uçakta unuttu

AA 19 Eylül 2020 Cumartesi 14:43 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 14:43

İngiliz "The Sun" gazetesinin haberine göre, Raab'ın koruması, silahını Washington - Londra seferini yapan uçakta unuttu.

Uçağın temizliğiyle ilgilenen bir personel tarafından koltuk üzerinde bulunan silah, havalimanındaki güvenlik görevlilerine teslim edildi.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'ın yakın koruma birimine mensup polise ait yarı otomatik Glock-19 tipi silahın uçakta unutulduğu teşkilattan yapılan açıklamayla da doğrulanırken unutkan koruma görevinden uzaklaştırıldı.

Metropolitan Polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Koruma operasyonel görevlerinden uzaklaştırılırken olaya ilişkin bir iç soruşturma yürütülmektedir. Olayın ciddiyetinin farkındayız." ifadesi kullanıldı.

Dominic Raab, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek üzere Washington'a gitmişti.

Daha önce, eski İngiltere Başbakanı David Cameron’ın yakın koruması da silahını ve eski Başbakan'ın pasaportunu New York-Londra seferini yapan uçağın tuvaletinde unutmuştu.

