Satanist Tapınak: ABD tarafından din olarak resmen tanındık

Arkansas Eyaletinde 'kilise ile devlet işlerinin ayrılmasından yana' tutumuyla dikkat çeken Satanist Tapınak isimli grup, ABD hükümeti tarafından 'bir din olarak tanındıklarını' duyurdu.

Grubun internet sitesinde yer alan duyuruda "Tarihte ilk kez satanist bir organizasyonun ABD hükümeti tarafından resmen tanındığını memnuniyetle duyuruyoruz" ifadeleri yer alırken, grubun Milli Gelirler İdaresi IRS tarafından da onaylandığı belirtildi.

Duyuruda ayrıca, Satanist Tapınak'ın tıpkı diğer dinlerde olduğu gibi, kamusal alanda ve herkes için ulaşılabilir olacağı vurgulandı ve "Hükümetten aldığımız onay, dini ayrımcılıkla mahkemelerde de resmi şekilde mücade etmemizi ve inanç temelli devlet hibeleri için devlete başvuru yapmamızı sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Grubu 2013'de kuran iki kişiden biri olan Lucien Greaves, Greater Boston'a yaptığı açıklamada "Herhangi bir dinin sahip olması gereken tüm unsurlara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Etik bir yapıya sahibiz. Kendi topluluğumuza, literatürümüze ve pratiklere sahibiz" dedi.

ABD'nin demokratik bir ülke olduğunu hatırlatan Greaves, dini ve bireysel özgürlüğü savunduklarını belirterek "Kanıtlanmamış bir şeye inandıkları için insanlar ikinci sınıf statüsüne koyuluyor" dedi.

(Sputnik)