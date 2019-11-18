AA muhabirinin Saudi Aramco'nun açıklamasından derlediği verilere göre, bireysel ve kurumsal yatırımcılara şirketin yüzde 1,5'lik kısmı arz edilecek.

Toplam 3 milyar hissesi satışa sunulacak olan Saudi Aramco, arz kapsamında yatırımcılardan hisse başına 30-32 Suudi riyali (8-8,53 dolar) teklif alacak. Böylece, şirketin sağlayacağı gelir en az 24 milyar dolar, en fazla 25,59 milyar dolar olacak.

Öte yandan, yüzde 1,5'inin halka arz edileceği göz önüne alındığında, söz konusu değerlerle firmanın piyasa değerinin 1,6-1,7 trilyon dolar aralığında değişeceği öngörülüyor.

Aramco'nun nihai hisse fiyatının 5 Aralık'ta açıklanması beklenirken, bu miktarın 8,33 doların üzerinde olması durumunda ise Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın 19 Eylül 2014'te New York borsasında yapılan halka arzında elde ettiği 25 milyar dolarlık gelir rekoru kırılmış olacak.

- PİYASA DEĞERİ HEDEFLERİN ALTINDA

Aramco'nun halka arzdan elde etmeyi planladığı gelir ve sonucunda oluşacak piyasa değerinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın hedeflerinin çok altında olması dikkati çekiyor.

Muhammed bin Selman, 2016'da duyurduğu Vizyon 2030 Planı kapsamında, Aramco'nun yüzde 2'sinin halka arz edilmesinden 100 milyar dolar gelir elde etmesinin hedeflendiğini ve şirketin piyasa değerinin 2 trilyon dolar olacağını duyurmuştu.

Vizyon 2030 Planı kapsamında, Aramco'nun arzından elde edilecek gelirle Suudi Arabistan ekonomisinin petrol gelirlerine bağımlılığının azaltılması, yenilenebilir enerji başta olmak üzere diğer sektörlere yatırım yapılması ve ülkenin bütçe açığının düşürülmesi amaçlanıyor.