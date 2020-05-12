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Dünya

Saudi Aramco'nun net karı yüzde 25 azaldı

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın ilk çeyreğinde net karı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 geriledi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 11:42 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 11:44
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Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, şirketin ocak-mart dönemine ilişkin net karı yüzde 25 düşüşle 16,66 milyar dolar oldu. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı döneminde 22,21 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 71,81 milyar dolar gelir elde eden Saudi Aramco, bu yılın aynı döneminde yüzde 16 düşüşle 60,15 milyar dolar gelir sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, "Kovid-19 krizi dünyanın daha önce hiç yaşamadığı bir durum. Hızla değişen iş ortamına uyum sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle küresel petrol talebi zayıf seyrederken, ham petrol fiyatları düşük seyrini koruyor.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı geçen yılın ilk çeyreğinde 63 dolarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 20,6 düşüşle 50 dolar olarak kayıtlara geçti.

İlk halka arzı 5 Aralık 2019'da Suudi borsası Tadawul'da gerçekleşen Saudi Aramco, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olurken, 12 Aralık'ta şirket 2 trilyon doları aşan piyasa değeriyle bir rekor daha kırmıştı.

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