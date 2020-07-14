14 Temmuz 2020 Salı 10:53 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 16:21

Cumhurbaşkanı yardımcısı Haciyev, Ermenistan'ın silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Tovuz bölgesi yönünde kışkırtıcı eylemler yarattığını ve ateşkes rejimini ağır bir şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Trend News Agency'ye konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Başkanı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan silahlı kuvvetleri ateşkes ihlalini saygısız bir şekilde bozmuş, topçu birliğini kullanarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin siperlerine ateş etti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin karşı ateşi sonucunda Ermeni silahlı kuvvetlerinin saldırıları önlendi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yaratılmak istenen durumu dikkatle izlemesi sonucu Ermeni tarafı hiçbir toprak kazanımı elde edemedi.” açıklamasında bulundu.

Hacıyev, yaşananlarla ilgili Türk, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının endişelerini dile getirdiğini hatırlattı, "Bu ülkelere, Ermenistan'ın sorumsuz politikasına kayıtsız kalmadıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Hikmet Hacıyev'in açıklamalrından önemli satır başları şöyle;

"Ermenistan'ın, Azerbaycan-Ermenistan sınırında topçu kullanarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin siperlerine yönelik ateş açması, bir saldırganlık, bir askeri güç eylemi ve açıkça bir provokasyondur. Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını ve Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını şiddetle kınamaya çağırıyoruz

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki provokasyonları önlemek ve gerilimleri ortadan kaldırmak için Azerbaycan, Qazax ve Tovuz bölgeleri boyunca devlet sınırının büyük bir kısmına Devlet Sınır Hizmeti birimlerini konuşlandırdı. Ermenistan ise, iki ülkenin devlet sınırını sistematik olarak askeri güçle taciz etmeye ve kasıtlı olarak sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Ermenistan, böyle askeri taktikler yoluyla üye olduğu askeri-politik örgütleri Ermeni-Azerbaycan çatışmasına dahil etmeye, Azerbaycan'a karşı yaptığı işgal ve saldırganlık hareketinin sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren Azerbaycan'a yönelik saldırganlığı ve sınırda yaptığı provokasyonlar, Ermenistan'ın üyesi olduğu askeri-politik örgütün yasal belgelerine de aykırıdır.

Aynı zamanda, Ermeni Hükümetinin bu şekildeki başarısız ve eksik politikası sonucunda COVID-19'un Ermenistan’da geniş bir alana yayılmasıyla birlikte, gittikçe şiddetlenen sosyo-ekonomik sorunların yarattığı iç problemlerden halkın dikkatini kaçırmaya çalışıyor. Ermenistan, BMT tüzüğünü ve diğer uluslararası yasal yükümlülükleri ağır bir şekilde ihlal etmiş, Azerbaycan'a karşı askeri bir saldırı başlatarak, Dağlık Karabağ bölgesini ve Azerbaycan'ın yedi bölgesini işgal etmiştir. BM Güvenlik Konseyi, 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları ile Ermeni birliklerinin işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmesini talep ediyor.

Ermenistan'ın sınırda yaptığı provokasyon, resmi Erivan Hükümetinin, müzakerelerle Ermenistan-Azerbaycan çatışmasını çözme konusundaki ilgisizliği bu konudaki başka bir kanıttır. Dünya topluluğu COVID-19 ile savaşırken, bu saldırı ve provokasyon eylemi Ermenistan tarafından gerçekleştirildi. Bu durum ve Ermenistan'ın ateşkes ihlallerinin devam etmesi, Ermenistan'ın BM Genel Sekreteri'nin COVID-19 ile ilgili olarak küresel ateşkes girişiminin desteklenmesi girişimi, ikiyüzlülükten başka bir şey değildir.

“Bu ülkelere, Ermenistan'ın sorumsuz politikasına kayıtsız oldukları için teşekkür ediyoruz. Komşularımız dünyadaki durumun zaten istikrarsız olduğunu anlıyor ve yeni bir [Ermeni-Azerbaycan] salgını durumunda, savaş da onları etkileyecek ”dedi.

Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını ve Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını şiddetle kınamaya çağırıyoruz. Durumun sorumluluğu, tamamen Ermenistan hükümetinindir."