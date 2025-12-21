İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Savaş bölgesinde yeni kriz: Ukraynalılar zorla götürüldü
Dünya

Savaş bölgesinde yeni kriz: Ukraynalılar zorla götürüldü

Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, Rus ordusunun Sumi bölgesinden yaklaşık 50 sivili zorla Rusya'ya götürdüğünü iddia etti.

AA21 Aralık 2025 Pazar 15:02 - Güncelleme:
Savaş bölgesinde yeni kriz: Ukraynalılar zorla götürüldü
ABONE OL

Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesinden yaklaşık 50 Ukraynalıyı "zorla" Rusya'ya götürdüğünü iddia etti.

Ombudsman Lubinets, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın insan haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Lubinets, "18 Aralık'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi bölgesindeki Grobovske köyünden yaklaşık 50 sivili yasa dışı bir şekilde gözaltına aldı ve uygun koşullardan mahrum bırakarak 20 Aralık'ta zorla Rusya Federasyonu topraklarına götürdü." ifadesini kullandı.

Lubinets, uluslararası toplumu bu duruma tepki göstermeye davet etti.

  • Ukrayna Ombudsmanı
  • Dmitro Lubinets
  • 50 sivil

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.