15 Şubat 2022 Salı 07:44 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 07:44

Dünyanın gözü haftalardır Rusya- Ukrayna sınırında. ABD'lilerin "Ruslar 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayacak" iddiası tansiyonu yeniden yükseltti.

Ruslar, ABD iddialarını kesin bir dille yalanlarken, söz konusu tarihte saldırı beklemediklerini açıklayan Ukrayna ise sorunun çözümü için diplomatik çabalara ağırlık verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'ı Kiev'e davet etti ve Rus yetkililerle 48 saat içinde bir görüşme yapmak için davette bulundu.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Tansiyonu düşürmek için diploması trafiği de gün boyu sürdü. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşerek gerginliğe dair endişelerini iletti.

ABD: UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya tehditlerine karşı Ukrayna'ya güçlü desteğini yineledi.

KİEV'E UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Ukrayna lideri Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında "Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir" dedi. Scholz da, "Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ederse ne yapacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Donetsk bölgesinde gelişmeleri gözlemleyen çalışanlarının bölgeden ayrılacağını açıkladı. Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan 7'den 70'e binlerce sivil askeri eğitime başladı.

Ukraynalı yetkililer ülkedeki panik havasını dağıtmak isterken 10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı. Türkiye de Ukrayna'nın doğusuna zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu. Dün ayrıca bazı havayolu şirketleri başkent Kiev'e uçuşlarını iptal etti.

UYDU GÖRÜNTÜLERINE GÖRE RUSYA HAZIR

ABD ve Batı medyası, Rusya'nın her an saldırıya hazırlandığına dair bilgiler geçti.

CBS News'e konuşan ABD'li bir yetkili "Uydu görüntüleri Rus ordusunun toplanma noktalarını terk ederek saldırı pozisyonlarına geçtiğini gösteriyor" dedi.

AFP ajansı da Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması için tüm güçler hazır" açıklamasını flaş haber olarak geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise "48 saat içinde Ukrayna'ya bir saldırı başlayabilir" derken, Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın saldırı ihtimaline karşı önleyici yaptırımların uygulanmasının en etkili yöntem olduğunu ifade etti.

RUSYA'DAN YİNE NATO VURGUSU

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kilit maddelerde ABD ve NATO ile anlaşma şansının olduğunu belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Ukrayna'nın NATO'ya katılmayı reddetmesinin, durumu normalleştirme yolunda bir adım olacağını söyledi. Ukrayna lideri Zelenski ise NATO üyeliğinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

UKRAYNA ASKERİ YARDIM İSTEDİ, İSRAİL TARAFSIZ KALMAK İSTİYOR

Ukrayna'nın İsrail'den askeri yardım istediği ayrıca ara buluculuk teklif ettiği, ancak Tel Aviv yönetiminin ara buluculuk teklifine sıcak bakmadığı bildirildi.

RUSYA'DA UKRAYNA'DAKİ AYRILIKÇILARIN TANINMASI İÇİN PUTİN'E ÇAĞRI HAZIRLIĞI

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı gündemine aldı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN RUSYA'YA HEM UYARI HEM DİPLOMASİ ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'daki krizin diplomasi yoluyla çözülebilmesi için halen imkan olduğuna işaret ederek, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda." dedi.

BM'DEN UKRAYNA-RUSYA KRİZİNDE 'KIŞKIRTICI SÖYLEMLERDEN' KAÇINILMASI ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna-Rusya krizinde 'kışkırtıcı söylemlerden' kaçınılması gerektiğini belirterek, 'Kamuoyu açıklamaları, gerilimleri alevlendirmeyi değil, azaltmayı amaçlamalı.' dedi.

PENTAGON, PUTİN'İN UKRAYNA'YA SALDIRI İÇİN HENÜZ KARAR VERDİĞİNE İNANMIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri kabiliyetlerini artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.

UKRAYNA'DA 16 ŞUBAT "BİRLİK GÜNÜ" ADIYLA RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka sesleniş konuşmasında Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialara değinerek, 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti.