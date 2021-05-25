Savaş jeti, yolcu uçağını indirdi! Büyük oyun karşılıksız kalmayacak

AA 25 Mayıs 2021 Salı 08:03 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 08:03

ABD Başkanı Joe Biden ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bir yolcu uçağının "zorla" Belarus'a indirilmesi ve uçaktan bulunan gazeteciyi tutuklamasını kınarken bu ülkeye yönelik yeni yaptırımlar getirilebileceğinin sinyalini verdi.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Söz konusu olayı, "uluslararası normlara karşı doğrudan hakaret" olarak nitelendiren Biden, "ABD, yolcu uçağının zorla indirilmesini ve gazeteci Raman Prataseviç'in uçaktan indirilerek gözaltına alınmasını en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu çirkin olay ve sayın Prataseviç'in tutuklandığı görüntüler siyasi bir muhalife ve basın özgürlüğüne karşı utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Prataseviç ve "Lukaşenko rejimi tarafından haksız yere tutuklanan yüzlerce siyasi mahkumun" bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapan Biden, söz konusu olayın gerçeklerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için de uluslararası çağrı yaptı.

- BİDEN'DAN BELARUS HALKINA DESTEK MESAJI

Belarus'a yönelik yaptırım sinyali de veren Biden şunları kaydetti:



"Avrupa Birliği'nin (AB), Belarus'a karşı ekonomik yaptırım ve diğer önlemleri uygulamış olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Ben de AB, diğer müttefikler, ortaklar ve uluslararası kuruluşlarla yakın koordinasyon içerisinde, bu olayın sorumlularından hesap sorulması için, ekibimden uygun yolları bulmalarını istedim."

Belarus halkının aylardır demokrasi, insan haklarına saygı ve temel özgürlüklerin korunması talebiyle seslerini yükselttiğine işaret eden Biden, "Raman Prataseviç gibi gazeteciler, muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ve eşi Sergey Tikhanovskiy gibi muhalif liderleri de dahil temel hakları için mücadele veren Belarusluların cesareti ve kararlılığını alkışlıyorum. ABD, mücadelelerinde Belarus halkının yanında durmaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.

- ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI BELARUSLU MUHALİF LİDER TİKHANOVSKAYA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Söz konusu görüşmede Sullivan'ın, Belarus halkının demokrasi, insan hakları ve temel haklar taleplerine güçlü desteğini ilettiğinin aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:



"Sullivan, Tikhanovskaya, eşi Tikhanovskiy ve Lukaşenko rejiminin siyasi mahkumları olarak Belarus hapishanelerinde çürüyen yüzlerce diğer Belaruslu demokrasi aktivisti, bağımsız gazeteci ve sivil toplum liderinin cesareti ve fedakarlığını övdü."

Sullivan'ın 23 Mayıs'taki yolcu uçağı olayını kınadığı, Prataseviç ve diğer siyasi mahkumların bir an önce salıverilmesi ve uluslararası gözetim altında özgür ve adil seçim yapılması için çağrıda bulunduğunun iade edildiği açıklamada, "Sullivan, ABD'nin AB ve diğer ortak ve müttefikleriyle Lukaşenko rejiminden hesap soracağını açıkça belirtti." bilgisi paylaşıldı.



BELARUS'TA BOMBA İHBARIYLA İNDİRİLEN UÇAKTA GÖZALTINA ALINAN GAZETECİNİN İLK İFADESİ BASINA YANSIDI

Belarus'ta bomba ihbarı gerekçesiyle Minsk Havaalanına acil inen uçakta gözaltına alınan muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in, güvenlik güçlerine verdiği ilk ifade basına yansıdı.

Atina-Vilnius seferindeki uçağın yolcularından Protaseviç'in ilk ifadesi Belarus televizyonlarında yayınlandı.

Minsk Havaalanında, Belarus İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerince gözaltına alındığını belirten Protaseviç, Minsk'te 1 No'lu cezaevinde bulunduğunu söyledi.

Kalbi ve diğer organları dahil sağlığıyla ilgili hiçbir problemi olmadığını kaydeden Protaseviç, "Güvenlik güçlerinin bana yönelik davranışları maksimum nazik ve yasalara uygun. Şimdi güvenlik güçleri ile iş birliği yapmaya devam ediyorum ve Minsk'te kitlesel ayaklanmayı organize hususunda itirafımı içeren ifade veriyorum." diye konuştu.

23 Mayıs'ta, Atina'dan Vilnius'e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçağı, Belarus hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanına acil iniş yapmıştı. Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

AB'DEN TEPKİ

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de yüz yüze yaptıkları zirve toplantısında başta Belarus olmak üzere Rusya, AB-İngiltere ilişkileri ve gündemdeki dış politika konularını görüştü.

AB Liderler Zirvesi'nin ilk günkü toplantısında ana gündem maddesini Ryanair uçağının Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki yolculardan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Prataseviç'in gözaltına alınması oluşturdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, uçağın indirilmesini "korsanlık" olarak nitelendirdi.

"Bu olay demokrasi, ifade özgürlüğü ve Avrupa'nın egemenliğine saldırıdır." diyen von der Leyen, Belarus'un hava sahasına güvenilemeyeceğini, AB hava sahasının da bu ülkenin hava yolu şirketlerine kapatılacağını söyledi.

Von der Leyen, Belarus'u uygulanan mevcut yaptırımlara yenilerinin ekleneceğini, ekonomik yaptırımların yakında duyurulacağını açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Masum insanların hayatlarıyla Rus ruleti oynanması girişimlerini hoş göremeyiz. Bu olay kabul edilemez." diye konuştu.

AB liderleri, zirve devam ederken yayımlanan bildiride, uçağın Belarus'a indirilmesi nedeniyle bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanması ve Belarus'un hava yolu şirketlerine AB hava sahası ile havaalanlarını kullandırılmaması konusunda uzlaştıklarını duyurmuşlardı.

AB, Belarus'ta ağustosta yapılan seçimlere hile karıştırıldığı ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor. Yaptırımlar, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dahil 88 Belaruslu yetkili ile 7 şirketi kapsıyor.