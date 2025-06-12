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Dünya

Savaş jetleri peş peşe havalandı... Ukrayna sınırında İHA gerginliği

Romanya, Ukrayna'nın güneybatısına düzenlenen saldırılar sırasında Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) sınıra yaklaşması nedeniyle savaş uçaklarını faaliyete geçirdi.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 17:00 - Güncelleme:
Savaş jetleri peş peşe havalandı... Ukrayna sınırında İHA gerginliği
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Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın dün gece İHA'larla Ukrayna'nın güneybatısında sivil ve liman altyapısına yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi.

İHA'ların Romanya sınırına yaklaşması üzerine iki F-16 savaş uçağının hava güvenliğini kontrol etmek amacıyla havalandığı aktarılan açıklamada, radar sisteminin izinsiz giriş tespit etmediği bildirildi.

Açıklamada, savaş uçaklarının havalanmasıyla Borcea Hava Üssü'ne yakın bölgelerdeki halkın da bilgilendirildiği ifade edilirken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı kınandı.

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