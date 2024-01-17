Savaş karşıtlarına polis müdahalesi! İsrail kendi halkına da acımasız

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de savaş karşıtı bir grup tarafından düzenlenen "savaş karşıtı" gösteride, ellerinde pankartlarla ve yazılı elbiselerle yürüyen İsrailli protestocular, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

Protestoculardan dağılmasını isteyen polis, daha sonra gösteriye sertçe müdahale ederek, "katliamı durdurun" yazılı bir pankartı yırttı ve eylemcileri dağıttı.

İsrail polisi, protestonun "toplumun duygularını incittiğini" savunarak, göstericilere bu nedenle müdahale edildiğini açıkladı.