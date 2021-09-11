Savaş, katliam, kaos... 20 yıl aradan sonra ABD'nin sözde 'terörle mücadelesinin' sonucu ne oldu?

star.com.tr 11 Eylül 2021 Cumartesi 09:39 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 09:55

11 Eylül 2001'de, 19 korsanı 4 uçağı kaçırdı. Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait uçak, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in (Dünya Ticaret Merkezi) kuzey yönündeki binasına çarptı.



İnsanlar şoku daha atlatmamışken, United Airlines'a ait kaçırılan bir diğer uçak, 17 dakika sonra güney kulesine çarptı.

Uçaklardan bir diğeri, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasını hedef aldı. Kaçırılan son uçak ise Pennsylvania eyaleti kırsalında F-16'lar tarafından (iddia) düşürüldü.

Saldırılarda 19 hava korsanı hariç, New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi öldü, 25 binden fazla insan yaralandı.

ABD'NİN EN BÜYÜK SAVAŞI: AFGANİSTAN'IN İŞGALİ

11 Eylül saldırılarının ardından ABD "terörle mücadele" politikası olarak adlandırdığı yeni bir stratejik planla, özellikle Müslüman ülkeleri işgal planını oluşturdu.

Dönemin ABD Başkanı Başkan George W. Bush, 18 Eylül 2001'de, 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmaktan sorumlu olanlara karşı güç kullanılmasına izin veren ortak bir kararı kanun haline getirdi. Bu ortak karar daha sonra Bush yönetimi tarafından, Afganistan işgali başta olmak üzere terörle mücadele için kapsamlı önlemler alma kararının (işgal planları) yasal gerekçesi oldu.

Bush, Taliban'ın ABD'nin el Kaide lideri Usame Bin Ladin'in iadesini reddetmesi üzerine 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal ederek Taliban yönetimini devirdi ve iktidara Batı destekli Hamid Karzai geçti.

Saldırılardan sonraki ilk üç yıl içinde bin Ladin, saldırılara karıştığını yalanladı. Ancak 2004'ten itibaren çıkan bazı görüntülerde sorumluluk üstlenmeye başladı.

Yıllar sonra 1 Mayıs 2011'de Usame Bin Ladin, Pakistan'da ABD güçlerinin düzenlediği baskında öldürüldü. Savaşın başlamasına sebep olan 11 Eylül saldırılarının sorumluluğunu üstlenen Bin Ladin'in öldürülmesi, Afganistan'da savaşın sürdürülmesine ilişkin devam eden tartışmaları ateşledi.

Ancak bin Ladin'in öldürülmesine rağmen askeri varlığını azaltma faaliyetleri yürütülse de, ABD ülkede 10 yıl daha işgalci olarak kalmaya devam edecekti.

Obama döneminde başlayan çekilmelerin ardından, 10 bin kişilik ABD askeri gücü ülkede kaldı.

2017 yılında ABD Başkanı Donald Trump, "Artık Amerikan ordusunun gücünü uzak ülkelerde demokrasiler inşa etmek için kullanmayacaklarını, diğer ülkeleri ABD imajına göre yeniden inşa etmeye çalışmayacaklarını, artık o günlerin geride kaldığını" söyledi.

2 yıllık temaslar ve görüşmelerin ardından, ABD'nin baş müzakerecisi Halilzad'ın Taliban liderleriyle "prensipte" bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ancak bir hafta sonra, Trump barış görüşmelerini aniden durdurdu.

ABD elçisi Halilzad ve Taliban, Şubat 2020'de Afganistan'daki ABD birliklerinin önemli ölçüde geri çekilmesinin önünü açan ve Taliban'dan ülkenin terörist faaliyetler için kullanılmayacağına dair garantiler içeren bir anlaşma imzaladı. Barış anlaşması çerçevesinde nihai geri çekilme için 1 Mayıs 2021'i kesin bir tarih olarak belirleyen Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Seçimleri kazanan Joe Biden, 1 Mayıs olan çekilme tarihini, 31 Ağustos'a erteledi. 30 Ağustos'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

SONUÇ:

Kaos ve savaşın hakim olduğu Afganistan'da, işgal sonrası 3 bin 500'den fazla yabancı asker öldü. Uluslararası güç içinde en fazla kayıp veren ülke 2 bin 460 asker ile ABD oldu. Tam rakam bilinmese de tahminlere göre Afganistan'da 45 binden fazla Afgan güvenlik görevlisi de öldü. 10 bine yakın Taliban üyesinin öldüğü tahmin ediliyor. BM'nin verilerine göre 2009 yılından bu yana Afganistan'da ölen sivillerin sayısı ise 40 binden fazla.

ABD Afganistan'ın yeniden inşası için geçen 20 yılda 143 milyar dolardan fazla para ayırdı. Bu paranın 88 milyar doları Afgan güvenlik güçleri için verildi.

ABD'nin krize dönüşen çekilmesini dünya kamuoyu şok içinde izlerken, Hamid Karzai Havalimanı'ndan gelen insanlık dışı görüntüler, hayrete düşürdü. ABD askerlerinin havaya ateş açması sonucu izdihamın katlanmasıyla, 7 kişi hayatını kaybetti.

Çekilme konusundaki tartışmalar sürerken, Kabil havalimanında terör örgütü DEAŞ'ın Horosan hücresinin düzenlediği canlı bomba saldırısında 13'ü ABD askeri, en az 182 kişi hayatını kaybetti.

Taliban, ABD ve NATO birliklerinin ülkeden çekilme kararıyla Afganistan'daki yönetimi ele almasından 3 hafta sonra, geçici Afgan hükümetini ilan etti.

IRAK'I YERLE BİR ETTİLER

20 Mart 2013'te ABD Başkanı George W. Bush yönetimindeki ABD, yine 11 Eylül saldırılarını bahane ederek, 'Saddam Hüseyin'in saldırganlara yardım ettiğini iddia etmişti. ABD hemen akabinde, 'Irak'ta kitle imha silahları var' gerekçesiyle Irak'ı işgal etti.

İşgal planı kısa sürdü. Yaklaşık 20 gün içinde başkent Bağdat'ı ele geçiren Koalisyon Güçleri, 1 Mayıs'ta savaşın bittiğini ilan etti. Saddam Hüseyin ve üst düzey yöneticilerin ele geçirilemediği bu aşamadan sonra Irak, yıllarca sürecek yıkıcı bir şiddet dönemine girdi.

Bağdat'ın ele geçirilmesinden 8 ay sonra yakalanan Saddam Hüseyin ise yargılanarak suçlu bulundu ve 30 Aralık 2006'da asılarak idam edildi.

Irak'ta başlayan savaş ve yıkımın sonucunda 1 milyona yakın Irak vatandaşı yaşamını yitirdi. Irak'a özgürlük getireceğini söyleyerek bölgeyi adeta kan gölüne çeviren ABD, binlerce askeri zaiyat verdi.

Uzun yıllar süren savaşın sonunda bölgedeki istikrarsızlık, DEAŞ gibi terör örgütlerinin palazlanmasına zemin hazırladı.

ABD'nin ülkedeki insanlık dışı işkence yöntemleri, adeta kan donduran cinstendi. Ebu Gureyb cezaevinden sızan bazı görüntüler, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti.

Irak'ta mezhep çatışmaları, enerji kavgası ve terör örgütlerinin saldırıları had safhaya ulaşırken, ülkeye bir daha geri dönüşü olmayan bir kargaşa hakim oldu.

MİLYONLARCA İNSAN YERİNDEN OLDU

ABD'nin, 11 Eylül 2001 sonrası terörle mücadele savaşlarının yol açtığı sivil can kayıpları ve yaralanmaların dışında, milyonlarca insan yerinden edildi.

ABD'nin politikaları sonucu, en az 37 milyon insanın mülteci durumuna düştüğü belirtiliyor. Bu rakam, 2. Dünya Savaşı dışında, 1900'den beri çıkan çatışmalar sonucu yerinden edilen insanların toplamından daha fazla.

star.com.tr