'Savaş Kraliçesi' Pakistan ve Çin'e karşı Umman Denizi'nde

star.com.tr 11.01.2020 16:16 - Güncelleme: 11.01.2020 16:20

Hindistan MiG-29K savaş uçağı filosu taşıyan ve ülkede 'Savaş Kraliçesi' olarak anılan INS Vikramaditya uçak gemisini, Umman Denizi'ne konuşlandırdı.

Geminin Pazartesi günü Umman Denizi'nin kuzeyinde Pekin ve İslamabad'ın başlattığı dokuz günlük büyük deniz tatbikatı 'Sea Guardians 2020'yi gözetlemek için bölgeye gittiği bildiriliyor.

Hindistan donanma sözcülüğünden yapılan açıklamada, 'Savaş Kraliçesi' gemisinde motivasyona övgü dolu ifadeler kullanıldı.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR GEMİDEYDİ

Askeri kaynaklar Donanma Karargahı üst düzey yetkililerinin gemide hazır bulunduğunu söyledi. Kaynaklar, geminin stratejik bir amaç için gönderildiğini, ancak bu konuda daha fazla ayrıntı veremeyeceğini açıkladı.

NDTV ve Hindistan Times'a konuşan askeri kaynaklar, Hindistan Aeronautics Limited tarafından üretilen HAL Tejas hafif savaş uçağının, geminin uçuş güvertesinden başarıyla kalktığını ve karaya indiğini belirtti.

Böylece Tejas'ın, bir uçak gemisinden kalkan ilk Hint yapımı jet olduğu belirtildi. Testler sırasında uçak gemisinin yeni donanımlarının da test ettiği bildiriliyor.

ÇİN VE PAKİSTAN'DAN KARŞILIKLI GÜVEN MESAJI

Çin, Pakistan'la yapılan tatbikata başta güdümlü füze kruvazörü Yinchuan ve güdümlü füze fırkateyni Yuncheng olmak üzere beş büyük savaş gemisi gönderirken, Pakistan diğer gemilerin yanı sıra iki Zülfikar sınıfı fırkateyn gönderdi.

Tatbikatlara ilişkin açıklamalara bulunan Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Zafer Mahmud Abbasi, ortak tatbikatların uluslar arasında "uzun vadeli ilişki ve karşılıklı güveni" pekiştirdiğini söyledi.

Hindistan ise, Hint Okyanusu'ndaki Çin gemilerinin artan faaliyetlerini yakından izlemeye çalışıyor. Hindistan Donanması geçtiğimiz ay, eylül ayında Andaman ve Nicobar Adaları yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgesine (EEZ) giren bir Çin gözlem gemisini kovduğunu duyurmuştu.

'SADECE BİZİM GİBİ DÜŞÜNENLERİ ÇAĞIRIYORUZ'

Öte yandan Hindistan'ın gelecek yılki büyük 'Milan 2020' deniz tatbikatına katılmaya davet ettiği 40'tan fazla ülke listesinde Çin yoktu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Karambir Singh, Hindistan'ın sadece "benzer düşünen" ülkeleri çağırdığı için Pekin'in davet edilmediğini açıkladı.

Öte yandan Pakistan hava sahasını işgal eden Hindistan uçaklarının düşürülmesi, Keşmir'e özel statü kazandıran 370. maddenin Hindistan tarafından kaldırılarak bölgenin ilhak edilmesi ve son olarak Müslümanlara yönelik ayrımcılık içeren yeni vatandaşlık yasası... Geçtiğimiz yıl savaşın eşiğine gelen iki ülke arasındaki gerilimi had safhaya çıkmıştı.

Nükleer komşuların girişiceği olası olası bir çatışma sonrası nükleer silahların kullanılma ihtimali, tüm dünyada endişeye neden oluyor.