9 Mayıs, Rus tarihinin mihenk taşlarından biri.

Bu gün, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri mağlup edişinin anısına "Zafer Günü" olarak kutlanıyor.

Şimdi dünya bu tarihe odaklandı. O gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ne söyleyeceği merak ediliyor.

Bazı uzmanlara göre Rusya, Ukrayna savaşında hüsrana uğradı. Beklediği kısa ve kolay zaferi elde edemedi.

Ukraynalıların büyük direnişi ile karşılaştı. Putin'in önünde iki seçenek olduğu belirtiliyor.

ZAFER İLAN EDECEK İDDİASI

İddiaya göre Putin, 9 Mayıs'ta başkent Moskova'da yapacağı konuşmada "zafer ilan edecek.

Bir süredir Donbas'a odaklanan, Kiev'den çekilen, Mariupol'de büyük oranda kontrol sağlayan Rus ordusunun başarılı olduğunu duyuracak.

Böylece savaşı bitirecek.

NÜKLEER SİLAH ÇAĞRISI

TRT Haber'in haberine göre, Vladimir Putin'in önündeki diğer seçenek ise savaşı tüm Ukrayna'ya yaymak.

Bu konuda kamuoyu baskısı hayli fazla.

"Savaşı bitirin" eylemleri rekor gözaltılarla hız keserken, Rus televizyonlarında Ukrayna'nın egemenliğini yok sayan yayınlar yapılıyor.

Hatta "nükleer silahları kullanın" yaygarası koparanlar bile var.

RUS EKONOMİSİNİN ZOR GÜNLERİ

Rus ekonomisi yaptırımlar ve dünyada giderek büyüyen ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyor.

"Rusya Ukrayna'da başarılı olamadı" yorumları da Putin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'ya karşı "topyekun savaş" seçeneğini tercih edeceği, hatta ulusal seferberlik ilan edeceği ileri sürüldü.

İddia, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından da dile getirildi.

KREMLİN'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Moskova, bu ifadeleri kısa sürede yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin "saçmalık" yorumunu yaptı.

"Bunun olma ihtimali yok" dedi.

Ancak Rusya, Ukrayna'ya saldıracağına dair Batı'dan gelen istihbarat bilgisini uzun süre yalanlamıştı.

24 Şubat'ta da savaşı başlatmıştı.

Moskova'nın 9 Mayıs'ta nasıl bir yola gireceği merakla beklenirken, her iki seçeneğin de tüm dünyayı etkileyeceği yorumları yapılıyor.