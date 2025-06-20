İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği, İran'ın "Gerçek Vaat" adıyla cevap verdiği misilleme saldırılarıyla başlayan savaş sekizinci gününe girdi.

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.

İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı.

İRAN YENİ SALDIRI BAŞLATTI, İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İsrail ordusu, sabaha karşı İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

İran'dan balistik füzelerin ateşlenmesinin ardından İsrail'in bir çok bölgesinde sirenler çaldı.

İran'ın misilleme saldırısında fırlattığı bir füze İsrail'in güneyine düştü.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

İran, İsrail'e yeni füze saldırısı başlattı. İran'ın misilleme saldırısında fırlattığı bir füze İsrail'in güneyine düştü.

04.04 İsrail'in İran'a saldırılarında Doğu Azerbaycan eyaletinde 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti.

03.21 İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

02.29 İsrail ordusu, İran'ın Gilan eyaletinde "Sefiderud" sanayi bölgesinin, "İran rejimine ait askeri altyapılara" yönelik saldırı hazırlığı kapsamında derhal boşaltılması gerektiğini duyurdu.

01.27 İsrail Savunma Bakanlığı, İran ile çatışmanın başlangıcından bu yana ABD ve Almanya üzerinden İsrail'e 14 askeri kargo uçağı askeri teçhizat ve mühimmat ulaştırıldığını duyurdu.

00.43 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, İsrail'in Arakçi'ye yönelik Tahran'da planladığı suikast girişiminin güvenlik güçlerince engellendiğini açıkladı.

00.15 İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliğinin konutuna el bombası atıldı.

- İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.