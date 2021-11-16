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Dünya

'Savaş suçu' işleyen İsrailli danışman için dava açıldı

Fas'ta, İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Fas asıllı Meir Ben-Shabbat hakkında 'Gazze Şeridi'ne düzenlenen son saldırılarda çocukların hayatına mâl olan savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği' gerekçesiyle dava açıldı.

AA16 Kasım 2021 Salı 22:39 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 22:39
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Faslı 4 avukat, Ben-Shabbat aleyhindeki dava dilekçesini mahkemeye sunduktan sonra ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Ben-Shabbat'ın İsrail'in mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında Faslı 4 kız çocuğunun da bulunduğu çocukların hayatına mâl olan bir savaş suçuna ve insanlığa karşı suça dahil olduğu belirtildi.

Ben-Shabbat'ın ayrıca eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ile beraber operasyon odasında ve bu suçların arkasında yer aldığı kaydedildi.

Avukatlardan Halid es-Sufyani, söz konusu davanın, Filistinlilere yönelik saldırganlığın bir neticesi olarak insanlığa karşı suç işleyenlerin takibiyle ilgili olduğunu söyledi.

DAVACILAR ARASINDA GAZZE'DE KIZLARINI KAYBEDEN FASLI BİR AİLE DE VAR

Sufyani, davacılar arasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Faslı bir kız çocuğunun ailesinin de bulunduğunu aktardı.

Avukat Sufyani, dava dilekçesine, sosyal medyada yer alan resimler ve videolar ile bazı delillerin de eklendiğini belirtti.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tuttuğu yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Gazze'de, farklı uyruklardan kişiler de bulunuyor.

İsrail'in mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği 11 gün süren saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişi hayatını kaybetmiş, en az 75 bin kişi yerinden edilmiş, 1800 konut da tamamen yıkılmıştı.

FAS-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı. Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Ben-Shabbat'ın da anlaşmayı imzalayanlar arasında olduğu belirtiliyor.

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