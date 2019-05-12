Savaş tamtamları Körfez'de çalıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 6 ülkenin İran ile imzaladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini açıklamasının ardından Körfez bölgesinde sular ısınmaya başladı. Akabinde İran’a yönelik yaptırımları devreye sokan Washington yönetimi, son olarak bu ay yaptırımları sıkılaştırarak Tahran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmek amacıyla bazı ülkelerin İran’dan petrol alma muafiyetlerini ortadan kaldırdı. ABD, şimdi de Körfez bölgesine askeri yığınak yapmayı başladı. Gerginliğin ve gerilimin en üst seviyeye çıktığı bölge ‘savaşın eşiğinde’ duruyor.

NÜKLEER BOMBARDIMAN

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’la artan gerilim üzerine Orta Doğu’ya ‘USS Arlington’ amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını sevk ettiğini açıkladı. Bu unsurların da İran’ın ABD’ye ait bazı hedeflere saldırmayı planladığı iddiaları üzerine hafta başında bölgeye gönderilen ‘USS Abraham Lincoln’ Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile Bombardıman Görev Gücüne katılacağı açıklandı. Pentagon’dan yapılan açıklamada “Savunma Bakanlığı İran rejimi, ordusu ve destekledikleri güçlerin faaliyetlerini yakından izlemektedir” denildi. ABD, İran’ı hedef göstererek, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti.

İRAN’DAN HODRİ MEYDAN

İran ise ABD’nin körfeze silah yığmasını protesto etti. Rejim, Washington’ın finansal yaptırımları da sertleştirdiği dönemde ‘psikolojik bir savaş’ ile kendilerini korkutmaya çalıştığını bunun eski bir strateji olduğunu açıkladı. ABD’nin İran’a karşı gönderdiği ‘Uçan Kale’ lakaplı B-52 bombardıman uçakları Katar’a vardı. İran ise Körfez’e doğru yolda olan Amerikan uçak gemisi için “Milyarlarca dolarlık filo bir füze ile yok olur” tehdidinde bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani, Washington’ın kendilerine karşı askeri eylemde cüret edemeyeceğini belirtti.

TRUMP İRAN'A 'ARA BENİ' DEDİ